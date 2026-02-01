В Свердловской области в начале недели сохранится морозная погода со снегом и изморозью

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается холодная зимняя погода с осадками и изморозью. Прогноз на период с 9 по 12 февраля опубликовал Уралгидрометцентр.в регионе будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой, местами умеренный снег, возможна изморозь. В ночные часы температура опустится до −10…−15°, на севере до −17…−22°, при прояснениях возможны морозы до −25…−30°. Днём ожидается −7…−12°, на севере до −17°, на крайнем севере до −22°. В Екатеринбурге ночью ожидается снег и около −11°, днём небольшой снег и до −9°.сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, возможна изморозь. Ночью температура на юге области составит −17…−22°, на севере и в горных районах −25…−30°. Днём столбики термометров покажут −14…−19°. В Екатеринбурге ночью прогнозируется небольшой снег и около −18°, днём осадков не ожидается, температура опустится до −15°.погода станет более переменчивой. В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью температура составит −22…−27°, в горах и низинах возможно похолодание до −32°. Днём воздух прогреется до −14…−19°. В Екатеринбурге осадков не прогнозируется, ночью ожидается около −23°, днём до −16°.осадки в Свердловской области маловероятны. Ночью температура составит −20…−25°, на юго-западе области до −16°. Днём ожидается −10…−15°. В Екатеринбурге ночью прогнозируется около −17°, днём до −11°, без осадков.