Школа в Серове приобрела квадрокоптеры с нарушениями

Серовская транспортная прокуратура проверила, как учебные заведения соблюдают воздушное законодательство при использовании беспилотников. Поводом для контроля стало поступление в одну из местных школ новой техники для образовательных целей.Учебное заведение получило 25 квадрокоптеров в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Беспилотники предназначались для реализации дополнительных общеразвивающих программ и работы школьного кружка. Однако в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что администрация школы упустила важный юридический нюанс. При эксплуатации дронов образовательное учреждение нарушило требования федерального законодательства.Как установила проверка, школа не оформила договоры обязательного страхования ответственности перед третьими лицами. Речь идет о страховке на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан во время полётов квадрокоптеров. Отсутствие такого полиса является серьёзным нарушением, ведь беспилотники относятся к источникам повышенной опасности.Прокуроры Серова внесли руководителю учебного заведения представление об устранении нарушений закона. В документе потребовали в кратчайшие сроки привести документацию в соответствие с нормами воздушного законодательства. Ведомство проконтролировало, чтобы требования были исполнены не формально, а фактически. В результате вмешательства надзорного органа ситуация была полностью исправлена: школа заключила все необходимые договоры страхования гражданской ответственности.