За неделю в Свердловской области появились на свет 625 малышей

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано существенное пополнение: на свет появились 625 новорожденных. Статистику предоставили в региональном Министерстве здравоохранения, где ведут ежедневный учет демографических показателей.Из общего числа родившихся 340 — мальчики и 285 — девочки. Особую радость медикам и родителям принесли семь пар близнецов, которые появились в семьях свердловчан за этот короткий промежуток времени.Возрастная статистика показывает, что большинство женщин становятся мамами в оптимальный с медицинской точки зрения период: 458 рожениц младше 35 лет, что соответствует репродуктивному пику. В то же время современная медицина позволяет вынашивать и рожать и в более зрелом возрасте: 160 мамочек благополучно родили после 35 лет. Эти цифры подтверждают, что возрастные границы материнства постепенно расширяются благодаря развитию перинатальных технологий.Впечатляет и опыт некоторых родительниц: для шести женщин эти роды стали девятыми по счету. Столь многодетные матери заслуживают особого уважения и поддержки со стороны государства и общества. Ещё 44 малыша стали четвёртыми детьми в своих семьях, что говорит о тенденции к увеличению количества многодетных семей в регионе. Мероприятие для возрастной категории 18+