Предупреждение о возможной атаке беспилотников отменили в Свердловской области

В Свердловской области утром 17 февраля отменили введённый ранее режим реагирования на угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили региональные власти.Указывается, что предупреждение носило профилактический характер. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, а отдельные службы и предприятия перевели на усиленный режим готовности.Существенных ограничений в работе инфраструктуры и учреждений не вводилось.По данным официальных структур, сигнал об угрозе действовал ограниченное время и был снят. Информации о происшествиях, разрушениях или пострадавших не поступало.Мероприятие для возрастной категории 18+