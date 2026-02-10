Возрастное ограничение 18+
Предупреждение о возможной атаке беспилотников отменили в Свердловской области
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области утром 17 февраля отменили введённый ранее режим реагирования на угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили региональные власти.
Указывается, что предупреждение носило профилактический характер. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, а отдельные службы и предприятия перевели на усиленный режим готовности.
Существенных ограничений в работе инфраструктуры и учреждений не вводилось.
По данным официальных структур, сигнал об угрозе действовал ограниченное время и был снят. Информации о происшествиях, разрушениях или пострадавших не поступало.
