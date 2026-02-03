Свердловский краеведческий музей готовится раздать медали

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной краеведческий музей имени О. Клера проведёт торжественную церемонию вручения медали имени Н. Чупина. Награждение состоится 17 февраля в 17.00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».Мероприятие со вручением медалей приурочено ко дню рождения Наркиза Чупина — основоположника уральского краеведения. Медаль вручают с 1970 года за значительный вклад в изучение Урала. В 2026 году церемония пройдёт уже в 43-й раз.Лауреатов определяют в нескольких номинациях, оценивая их научные труды и общественную деятельность. В номинации «За активную краеведческую деятельность» победителем стал коллектив Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. В номинации «За издательскую деятельность» медаль получит доктор искусствоведения Евгений Алексеев за книгу о екатеринбургских художественных мастерских начала XX века.Программа вечера включает торжественное вручение наград, музыкальные поздравления и посещение выставки живописи семьи Ефремовых. На мероприятии будут присутствовать лауреаты прошлых лет и участники Чупинских краеведческих чтений. Традиционно накануне, 16 февраля, у храма Александра Невского пройдёт заупокойное богослужение и возложение цветов на могилу Наркиза Чупина. Мероприятие для возрастной категории 18+