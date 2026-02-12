Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области продлили налоговые льготы для малого бизнеса
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области решили сохранить пониженные налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания на очередном заседании.
По словам председателя парламента Людмилы Бабушкиной, льготный режим позволит предпринимателям сохранить устойчивость и продолжить развитие в текущих экономических условиях. Пониженные ставки закреплены принятым областным законом.
Как уточнили в управлении информационной политики заксобрания, решение приняли по итогам 52-го заседания регионального парламента.
Льготы распространяются на предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в регионе.
Ранее власти области уже применяли подобные налоговые меры для поддержки предпринимателей. Их сохранение, как рассчитывают депутаты, поможет удержать занятость и деловую активность в секторе МСП.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам председателя парламента Людмилы Бабушкиной, льготный режим позволит предпринимателям сохранить устойчивость и продолжить развитие в текущих экономических условиях. Пониженные ставки закреплены принятым областным законом.
Как уточнили в управлении информационной политики заксобрания, решение приняли по итогам 52-го заседания регионального парламента.
Льготы распространяются на предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в регионе.
Ранее власти области уже применяли подобные налоговые меры для поддержки предпринимателей. Их сохранение, как рассчитывают депутаты, поможет удержать занятость и деловую активность в секторе МСП.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области запускают спартакиаду для молодых семей
17 февраля 2026
17 февраля 2026