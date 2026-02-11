Возрастное ограничение 18+
Вокруг Екатеринбурга предложили создать туристическую тропу через лесопарки длиной 120 км
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге общественные инициативы выступили с идеей создать единый пешеходный маршрут, который соединит лесопарки вокруг города в непрерывное туристическое кольцо. По замыслу авторов проекта, протяженность такой тропы может превысить 120 километров, а сама она должна объединить разрозненные зеленые территории, которые сегодня не связаны между собой.
Проект продвигают участники движения «Хранители троп Урала» и АНО «Местные», пишет It's My Sity. Они предлагают связать между собой крупнейшие природные зоны города, включая Шарташский, Уктусский, Калиновский, Нижнеисетский и другие лесопарки, сформировав полноценную систему маршрутов для прогулок, спорта и внутреннего туризма.
Инициаторы рассчитывают, что вдоль будущей тропы можно будет выделить десятки природных и рекреационных точек – водоемы, родники, скальные выходы и смотровые места. В перспективе маршрут предполагается снабдить навигацией, картами и информационными стендами, однако сами авторы подчеркивают, что реализация такого проекта потребует долгих лет и системной работы.
Сейчас в регионе уже существует протяженный туристический маршрут «Сысертская сотня», однако он проходит за пределами Екатеринбурга. Новый проект, по мнению активистов, мог бы создать собственную систему зеленого туризма непосредственно вокруг города.
