Вокруг Екатеринбурга предложили создать туристическую тропу через лесопарки длиной 120 км

12.21 Вторник, 17 февраля 2026
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге общественные инициативы выступили с идеей создать единый пешеходный маршрут, который соединит лесопарки вокруг города в непрерывное туристическое кольцо. По замыслу авторов проекта, протяженность такой тропы может превысить 120 километров, а сама она должна объединить разрозненные зеленые территории, которые сегодня не связаны между собой.

Проект продвигают участники движения «Хранители троп Урала» и АНО «Местные», пишет It's My Sity. Они предлагают связать между собой крупнейшие природные зоны города, включая Шарташский, Уктусский, Калиновский, Нижнеисетский и другие лесопарки, сформировав полноценную систему маршрутов для прогулок, спорта и внутреннего туризма.

Инициаторы рассчитывают, что вдоль будущей тропы можно будет выделить десятки природных и рекреационных точек – водоемы, родники, скальные выходы и смотровые места. В перспективе маршрут предполагается снабдить навигацией, картами и информационными стендами, однако сами авторы подчеркивают, что реализация такого проекта потребует долгих лет и системной работы.

Сейчас в регионе уже существует протяженный туристический маршрут «Сысертская сотня», однако он проходит за пределами Екатеринбурга. Новый проект, по мнению активистов, мог бы создать собственную систему зеленого туризма непосредственно вокруг города.


Александр Федоров © Вечерние ведомости
