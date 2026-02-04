Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге из-за бесхозного предмета эвакуировали посетителей катка на площади
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В воскресенье, 8 февраля, утром в центре Екатеринбурга с катка на площади эвакуировали всех посетителей.
Как рассказали Е1.ru гости катка, купившие билеты на 10 часов, их не пустили кататься, но деньги за билеты вернули.
В администрации города сразу ответили, что посетителей могли эвакуировать из-за забытых предметов. Позже эту версию подтвердили представители катка. К 11 часам каток вновь начал принимать посетителей.
