Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом

Сегодня, 13 февраля, на 17-м километре автодороги «Екатеринбург — Тюмень» в районе обхода поселка Белоярский зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия. Участниками аварий стали пять автомобилей, однако, по предварительным данным, люди в результате инцидентов не пострадали.Как сообщает областная Госавтоинспекция, первое происшествие случилось в 13.20, где произошло столкновение двух транспортных средств. Участники этой аварии приняли решение оформить ДТП по европротоколу и не стали обращаться за помощью в Госавтоинспекцию. Спустя всего 20 минут, в 13.40, на том же участке дороги произошло второе столкновение, но на этот раз с участием трёх автомобилей. Обстоятельства данного инцидента в настоящий момент выясняют сотрудники автоинспекции, прибывшие на место происшествия.Правоохранители назначили проведение проверки по факту аварии с тремя машинами. По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение. Мероприятие для возрастной категории 18+