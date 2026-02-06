Директор МУП ЖКХ под Верхней Пышмой заплатит штраф за снег на дорогах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура города Верхняя Пышма и сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Верхнепышминский» провели проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в зимний период. В ходе ревизии были выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ Р 50597-2017.Обследование автомобильных дорог проводилось на территории города Среднеуральск. Проверяющие зафиксировали на дорогах зимнюю скользкость и снежные накаты, представляющие опасность для водителей и пешеходов. Кроме того, нарушения касались формирования снежных валов непосредственно на бордюрном камне. Особое внимание инспекторы обратили на наличие снежных отвалов, существенно ограничивающих обзорность для водителей.В связи с выявленными недостатками в содержании улично-дорожной сети прокуратура возбудила административное дело. Ответственность за ненадлежащую уборку была возложена на директора муниципального казенного учреждения «Управление ЖКХ». В отношении руководителя было возбуждено дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Материалы дела были направлены для рассмотрения мировому судье.Изучив обстоятельства правонарушения, мировой судья судебного участка № 3 Верхнепышминского судебного района признал директора виновным. В качестве наказания должностному лицу назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Вынесенное постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.В связи с системными проблемами в уборке дорог прокуратура приняла меры и в отношении местных властей. Главам муниципального образования город Среднеуральск и городского округа Верхняя Пышма были внесены представления об устранении нарушений. В документах отмечается ненадлежащая уборка дорог в зимний период и отсутствие должного муниципального контроля за подведомственными учреждениями. Мероприятие для возрастной категории 18+