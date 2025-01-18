Куда сходить в Екатеринбурге с 27 января по 2 февраля?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Собрали для вас события Екатеринбурга: от выставок и спектаклей до лекций и творческих мастер-классов. Выбирайте, что ближе — погрузиться в документальную фотографию, узнать о тонкостях коллажа или увидеть необычную постановку.📸 Моментальная фотография. Сергей РогожкинВыставка работ мастера документальной фотографии. 70 снимков за 40 лет — от натюрмортов до наблюдения за человеком в большом городе.📍Ельцин Центр, Круглый зал (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)💸 Вход свободный🎭 «Мрамор». Прямая трансляция спектакляПьеса Иосифа Бродского о двух заключённых, наблюдаемых скрытыми камерами. Постановка из музея «Полторы комнаты» Бродского в Санкт-Петербурге.📍Ельцин Центр, кинозал (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 1000 рублей🎥 Пап, ты снимаешь?Кураторская экскурсия по инсталляции из видеоархивов от Мастерской Kinolook: 9 авторских проектов и разбор работ VHS-лаборатории на звуковые и шумовые части.📍Уральский филиал ГМИИ им. Пушкина (Добролюбова, 19А)💸 Вход свободный🎭 Эскиз к спектаклю «Амстердам»Театральная платформа «Руах» покажет эскиз к спектаклю «Амстердам». Автор пьесы Майя Арад Ясур имеет репутацию новатора в израильской драматургии, которая постоянно работает с острыми социальными проблемами.📍Лофт-пространство «Титры» (Ленина, 50Д)💸 Вход свободный, по регистрации📖 Самый поразительный текст о ХолокостеЛекция о стихотворении Дана Пагиса «Написано карандашом в опечатанном вагоне». Анализ текста, его символов и исторического контекста.📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 Вход свободный, по регистрации✂️ Коллажный джанкбукМастер-класс по созданию блокнота из подручных материалов и погружение в мир коллажей.📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 750 рублей, по регистрации