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Куда сходить в Екатеринбурге с 27 января по 2 февраля?
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Собрали для вас события Екатеринбурга: от выставок и спектаклей до лекций и творческих мастер-классов. Выбирайте, что ближе — погрузиться в документальную фотографию, узнать о тонкостях коллажа или увидеть необычную постановку.
20 января, понедельник, с 10:00 до 21:00
📸 Моментальная фотография. Сергей Рогожкин
Выставка работ мастера документальной фотографии. 70 снимков за 40 лет — от натюрмортов до наблюдения за человеком в большом городе.
📍Ельцин Центр, Круглый зал (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)
💸 Вход свободный
28 января, вторник, 20:00
🎭 «Мрамор». Прямая трансляция спектакля
Пьеса Иосифа Бродского о двух заключённых, наблюдаемых скрытыми камерами. Постановка из музея «Полторы комнаты» Бродского в Санкт-Петербурге.
📍Ельцин Центр, кинозал (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 1000 рублей
30 января, четверг, 19:00
🎥 Пап, ты снимаешь?
Кураторская экскурсия по инсталляции из видеоархивов от Мастерской Kinolook: 9 авторских проектов и разбор работ VHS-лаборатории на звуковые и шумовые части.
📍Уральский филиал ГМИИ им. Пушкина (Добролюбова, 19А)
💸 Вход свободный
31 января, пятница, 19:00
🎭 Эскиз к спектаклю «Амстердам»
Театральная платформа «Руах» покажет эскиз к спектаклю «Амстердам». Автор пьесы Майя Арад Ясур имеет репутацию новатора в израильской драматургии, которая постоянно работает с острыми социальными проблемами.
📍Лофт-пространство «Титры» (Ленина, 50Д)
💸 Вход свободный, по регистрации
1 февраля, суббота, 17:00
📖 Самый поразительный текст о Холокосте
Лекция о стихотворении Дана Пагиса «Написано карандашом в опечатанном вагоне». Анализ текста, его символов и исторического контекста.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Вход свободный, по регистрации
2 февраля, воскресенье, 13:00
✂️ Коллажный джанкбук
Мастер-класс по созданию блокнота из подручных материалов и погружение в мир коллажей.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 750 рублей, по регистрации
20 января, понедельник, с 10:00 до 21:00
📸 Моментальная фотография. Сергей Рогожкин
Выставка работ мастера документальной фотографии. 70 снимков за 40 лет — от натюрмортов до наблюдения за человеком в большом городе.
📍Ельцин Центр, Круглый зал (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)
💸 Вход свободный
28 января, вторник, 20:00
🎭 «Мрамор». Прямая трансляция спектакля
Пьеса Иосифа Бродского о двух заключённых, наблюдаемых скрытыми камерами. Постановка из музея «Полторы комнаты» Бродского в Санкт-Петербурге.
📍Ельцин Центр, кинозал (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 1000 рублей
30 января, четверг, 19:00
🎥 Пап, ты снимаешь?
Кураторская экскурсия по инсталляции из видеоархивов от Мастерской Kinolook: 9 авторских проектов и разбор работ VHS-лаборатории на звуковые и шумовые части.
📍Уральский филиал ГМИИ им. Пушкина (Добролюбова, 19А)
💸 Вход свободный
31 января, пятница, 19:00
🎭 Эскиз к спектаклю «Амстердам»
Театральная платформа «Руах» покажет эскиз к спектаклю «Амстердам». Автор пьесы Майя Арад Ясур имеет репутацию новатора в израильской драматургии, которая постоянно работает с острыми социальными проблемами.
📍Лофт-пространство «Титры» (Ленина, 50Д)
💸 Вход свободный, по регистрации
1 февраля, суббота, 17:00
📖 Самый поразительный текст о Холокосте
Лекция о стихотворении Дана Пагиса «Написано карандашом в опечатанном вагоне». Анализ текста, его символов и исторического контекста.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Вход свободный, по регистрации
2 февраля, воскресенье, 13:00
✂️ Коллажный джанкбук
Мастер-класс по созданию блокнота из подручных материалов и погружение в мир коллажей.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 750 рублей, по регистрации
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