В Екатеринбурге покажут спектакль «Мрамор» с трансляцией из квартиры Бродского

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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«Ельцин Центр» и музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского проведут прямую трансляцию спектакля «Мрамор», поставленного по одноимённой пьесе поэта. Постановка развернётся в квартире, где поэт жил с 1955 по 1972 год до эмиграции в Санкт-Петербурге.Для театральной постановки «Мрамор» считается сложным произведением из-за отсутствия динамичного действия. Пьеса переносит зрителей в тюремную камеру, где два героя — Туллий и Публий — ведут диалог на протяжении двух с половиной часов. За ними безостановочно наблюдают скрытые камеры видеонаблюдения.Трансляция спектакля состоится 28 января в 20:00 в кинозале «Ельцин Центра».