В Екатеринбурге под угрозой выдворения оказались ещё 11 иностранцев





– рассказали в пресс-группе. «Всего за время операции проверено 123 иностранных гражданина, из них 19 человек доставили в территориальный ОВД для установления личностей и проверки по базам учета»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге после очередного рейда, который проводили сотрудники 12-го отдела полиции, намерены выдворить ещё 11 иностранцев.Как сообщили Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ городского УМВД, полицейские проверяли места, в которых чаще всего появляются иностранцы. В частности, рейд проходил в районе, прилегающим к ТЦ «Дирижабель». Также полицейские обходили точки общепита.По итогу в нарушениях миграционного законодательства уличили 11 человек. На всех нарушителей составили протоколы по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Теперь им грозит выдворение.