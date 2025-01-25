В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара: один человек погиб, 26 спасены

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано 23 пожара, 65% из которых произошли в жилом секторе. Пожарные МЧС России по Свердловской области спасли 26 человек. Один человек погиб, ещё один пострадал.Один из пожаров произошёл на улице Ватутина в Первоуральске. На пятом этаже пятиэтажного дома горело домашнее имущество на площади 4 квадратных метра. Для ликвидации пожара понадобилось 15 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. В результате пожара погиб 1 человек. Причину пожара выясняют пожарные дознаватели.Основной причиной возгораний остаётся неосторожное обращение с огнём, которое привело к 26% происшествий. Ещё 6% пожаров вызваны коротким замыканием электропроводки, столько же приходится на умышленные поджоги.Всего за минувшую неделю в Свердловской области зафиксировано 103 пожара, из них 51 — в жилом секторе. За это время сотрудники МЧС спасли 18 человек, однако два человека погибли.