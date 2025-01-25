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Школьница из Нижнего Тагила создала аппарат для обмена жестяных банок на корм для животных
Кадр из видео: Телекон
В Нижнем Тагиле школьница Юлия Южакова создала аппарат для утилизации жестяных банок, который меняет сжатые банки на корм для животных. Девочка сделала его из вторсырья.
Как рассказали на портале местного телеканала Телекон, прототипом для аппарата стал ирисочный автомат из книги «Простая автоматика» Геннадия Черненко, который продавал ириски.
Механизм работы своего аппарата Юлия придумала сама. Поддерживали школьницу отец, помогавший вырезать механизмы, и научный руководитель Лариса Трусова, доказавшая уникальность проекта. Она провела обнаружила, что подобные автоматы, на которые уже есть патенты, работают через рычаги, а они смогли обойтись без них и добились получения патента от Института дизайна инноваций.
Также в Москве на Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науке» девочка со своим аппаратом победила в номинации «Экология, безопасность жизнедеятельности», пишет ресурс.
Как рассказали на портале местного телеканала Телекон, прототипом для аппарата стал ирисочный автомат из книги «Простая автоматика» Геннадия Черненко, который продавал ириски.
Механизм работы своего аппарата Юлия придумала сама. Поддерживали школьницу отец, помогавший вырезать механизмы, и научный руководитель Лариса Трусова, доказавшая уникальность проекта. Она провела обнаружила, что подобные автоматы, на которые уже есть патенты, работают через рычаги, а они смогли обойтись без них и добились получения патента от Института дизайна инноваций.
«В нашем автомате коробочки с кормом скатываются по наклонной плоскости. Это уже отличие. Оно считается новизной в данном случае, мы её доказываем, и поэтому нас признали победителями конкурса, областного конкурса»,
– пояснила Трусова.
Также в Москве на Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науке» девочка со своим аппаратом победила в номинации «Экология, безопасность жизнедеятельности», пишет ресурс.
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