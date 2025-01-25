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Свердловские полицейские получили полномочия депортировать мигрантов без решения суда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники свердловской полиции получили полномочия депортировать мигрантов без решения суда. Отправлять иностранцев-нарушителей обратно на родину полицейские смогут уже с 5 февраля. В этот день вступает в силу федеральный закон от 8 августа 2024 года №248-ФЗ.
Как пишет ЕАН, ссылаясь на Свердловский областной суд, организационные вопросы, касающиеся новых полномочий, представители ГУ МВД по Свердловской области уже обсудили с судьями. Рабочая встреча прошла в областном суде.
Сведения о том, что должные лица полиции получат полномочия по рассмотрению большинства дел об административных нарушениях, по которым предусмотрено выдворении, подтвердили в областном суде, подчеркнув, что после того как закон вступил в силу суды будут только рассматривать ходатайства о продлении срока пребывания в центрах временного содержания для иностранных граждан и жалобы на постановления и решения должностных лиц ОВД.
Как пишет ЕАН, ссылаясь на Свердловский областной суд, организационные вопросы, касающиеся новых полномочий, представители ГУ МВД по Свердловской области уже обсудили с судьями. Рабочая встреча прошла в областном суде.
Сведения о том, что должные лица полиции получат полномочия по рассмотрению большинства дел об административных нарушениях, по которым предусмотрено выдворении, подтвердили в областном суде, подчеркнув, что после того как закон вступил в силу суды будут только рассматривать ходатайства о продлении срока пребывания в центрах временного содержания для иностранных граждан и жалобы на постановления и решения должностных лиц ОВД.
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