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За дачу взятки начальнику Уралуправтодора возбудили уголовное дело

10.45 Понедельник, 27 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Два представителя коммерческой организации, занимающейся ремонтом и обслуживанием автодорог, в качестве взятки выполнили ремонт помещений на сумму порядка 12 млн рублей, сообщает СК по Ивановской области.

Оба они задержаны и уже помещены судом в СИЗО по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), добавляют в СК. Там же добавляют, что преступление выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ России.

В отношении чиновника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства» («Уралуправтодор») возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), однако о его статусе и избранию какой-либо меры пресечения СК ничего не сообщает. Имя чиновника также не сообщается.

«По версии следствия, два представителя организации, осуществляющей деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах Российской Федерации, передали начальнику ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог « Урал» Федерального дорожного агентства» взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера — производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на общую сумму не менее 12 миллионов рублей»,

— говорится в релизе СК.


Сейчас Уралуправтодор возглавляет Андрей Жуков, который занимает должность начальника с 22 февраля 2022 года. Однако в самом «Уралуправтодоре» заявили Вечерним ведомостям, что никаких следственных действий в отношении Андрея Жукова не ведётся.

«В данное время начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков находится при исполнении служебных обязанностей, никакие следственные действия в отношении него не ведутся. Информация в материале "Ура.ру" не соответствует действительности, готовим встречный запрос на опровержение»,

— сообщили в федеральном казённом учреждении.


В СК по Ивановской области в ответ на запрос издания It's My City сообщили, что уголовное дело о взятке возбудили против бывшего, а не нынешнего начальника Уралуправтодора. Какой именно экс-начальник стал фигурантом, не сообщается (за последние три года, помимо Жукова, ими успели побывать Александр Бедусенко и Евгений Куркин).

Уралуправтодор занимается строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории четырёх субъектов РФ: Курганской, Свердловской, Тюменской областей и ХМАО.

Не следует путать ФКУ «Уралуправтодор» с ГКУ СО «Управление автодорог» — организацией не федерального, а областного подчинения, руководитель которой также является фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Отметим, что в релизе СК не упоминается название фирмы, представители которой передавали взятки чиновнику Уралуправтодора, однако мы нашли только одну фирму из Ивановской области, с которой в последние годы заключались госконтракты на дорожные работы на Урале — это ООО «Союз Автодор», зарегистрированное в деревне Гулиха Ивановской области (и имеющее офис в Екатеринбурге).

Эта компания уже фигурировала (https://t.me/ve4ved/74271) в новостях
в контексте ненадлежащего содержания дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Получить комментарий у представителей ООО «Союз Автодор» на данный момент нам не удалось.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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10:45 За дачу взятки начальнику Уралуправтодора возбудили уголовное дело
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