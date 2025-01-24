За дачу взятки начальнику Уралуправтодора возбудили уголовное дело

— сообщили в федеральном казённом учреждении.

«В данное время начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков находится при исполнении служебных обязанностей, никакие следственные действия в отношении него не ведутся. Информация в материале "Ура.ру" не соответствует действительности, готовим встречный запрос на опровержение»,