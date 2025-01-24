Возрастное ограничение 18+
Самолёт Екатеринбург — Дубай вернулся в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажирки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Рейс U6-737, выполняемый авиакомпанией «Уральские авиалинии», был вынужден вернуться в аэропорт Кольцово через час после вылета. Самолёт Airbus A320 направлялся из Екатеринбурга в Дубай, но ситуация с пассажиркой потребовала посадки.
Как сообщили в авиакомпании, на борту самолёта одной из женщин стало плохо. По прибытии в Кольцово медики осмотрели пассажирку и рекомендовали снять её с рейса. Причина ухудшения её самочувствия не уточняется.
После эвакуации пассажирки экипаж приступил к подготовке борта для повторного вылета. Рейс вылетел из аэропорта снова в 10:34. Время по расписанию 08:00.
Как сообщили в авиакомпании, на борту самолёта одной из женщин стало плохо. По прибытии в Кольцово медики осмотрели пассажирку и рекомендовали снять её с рейса. Причина ухудшения её самочувствия не уточняется.
После эвакуации пассажирки экипаж приступил к подготовке борта для повторного вылета. Рейс вылетел из аэропорта снова в 10:34. Время по расписанию 08:00.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за БПЛА в Казани в Екатеринбурге задержался самолёт
20 января 2025
20 января 2025