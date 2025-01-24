Самолёт Екатеринбург — Дубай вернулся в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажирки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Рейс U6-737, выполняемый авиакомпанией «Уральские авиалинии», был вынужден вернуться в аэропорт Кольцово через час после вылета. Самолёт Airbus A320 направлялся из Екатеринбурга в Дубай, но ситуация с пассажиркой потребовала посадки.Как сообщили в авиакомпании, на борту самолёта одной из женщин стало плохо. По прибытии в Кольцово медики осмотрели пассажирку и рекомендовали снять её с рейса. Причина ухудшения её самочувствия не уточняется.После эвакуации пассажирки экипаж приступил к подготовке борта для повторного вылета. Рейс вылетел из аэропорта снова в 10:34. Время по расписанию 08:00.