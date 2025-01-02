В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Ленинградской области мощный пожар на территории завода.«В Гатчине, на территории промзоны, горит двухэтажное кирпичное здание на 1 900 квадратах. Информации о пострадавших не поступало», — сообщает МЧС по Ленинградской области.Проверку организовала прокуратура региона. В ведомстве не уточняют, где именно произошел пожар. В телеграм-канале комитета по печати Ленинградской области сообщают, что горят здания на территории завода по производству ацетона на Индустриальной улице.К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники, добавили в МЧС.Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительной информации, работники предприятия успели покинуть опасную зону.В городе берут пробы воздуха. Местные жители жалуются на едкий запах.Причина пожара уточняется.