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На Тюменском тракте в Талицком округе под колёсами грузовика погиб пенсионер

11.51 Понедельник, 27 января 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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На 201-м километре трасс Екатеринбург – Тюмень, на участке дороги между деревней Бор и селом Горбуновское в Талицком округе, под колёсами грузовика Isuzu Forward погиб пенсионер.

Как сообщат свердловское управление ГИБДД, авария произошла в новь с 25 на 26 января, около 00.00. По предварительным данным, 66-летний мужчина, который попал под колёса, шёл в попутном транспорту направлении по левой полосе вдоль металлического ограждения. В темноте 50-летний водитель грузовика его не увидел.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи»,

– сообщили в пресс-группе.


Известно, что стаж водителя 25 лет. За всё время он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:35 Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень
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16:33 В Первоуральске осудили жительницу за получение пособий на детей, находившихся на обеспечении государства
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15:27 Нижнетагильский суд признал виновным бывшего сотрудника РЖД за подделку командировочных отчетов
14:18 В Кировграде суд признал виновной жительницу в нападении на полицейских
13:36 В Первоуральске на ремонт сетей водоснабжения планируют потратить почти 193 миллиона рублей в 2025 году
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