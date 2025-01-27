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На Тюменском тракте в Талицком округе под колёсами грузовика погиб пенсионер
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 201-м километре трасс Екатеринбург – Тюмень, на участке дороги между деревней Бор и селом Горбуновское в Талицком округе, под колёсами грузовика Isuzu Forward погиб пенсионер.
Как сообщат свердловское управление ГИБДД, авария произошла в новь с 25 на 26 января, около 00.00. По предварительным данным, 66-летний мужчина, который попал под колёса, шёл в попутном транспорту направлении по левой полосе вдоль металлического ограждения. В темноте 50-летний водитель грузовика его не увидел.
Известно, что стаж водителя 25 лет. За всё время он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза.
Как сообщат свердловское управление ГИБДД, авария произошла в новь с 25 на 26 января, около 00.00. По предварительным данным, 66-летний мужчина, который попал под колёса, шёл в попутном транспорту направлении по левой полосе вдоль металлического ограждения. В темноте 50-летний водитель грузовика его не увидел.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи»,
– сообщили в пресс-группе.
Известно, что стаж водителя 25 лет. За всё время он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза.
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