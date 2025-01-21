День рождения Бажова в Музее истории Екатеринбурга отметят с детьми

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 25 января, Музей истории Екатеринбурга отметит 146 день рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова. К этому дню в основном здании музея, в «Доме Качки» (улице Карла Либкнехта, 26), готовят программу для детей.Праздник, посвящённый дню рождения уральского сказителя, назвали «Сундучок сказов». Главным «сокровищем» в этом «Сундучке» станет просмотр советского диафильма по одному из самых известных произведений Бажова — «Синюшкиному колодцу». Неведанное современным развлечение создаст уютную атмосферу праздника, который будет включать также мастер-классы по макраме. Начало мероприятия — в субботний полдень.К слову, диафильм «Синюшкин колодец» был создан в 1976 году. Иллюстрации к бажовскому сказу нарисовал заслуженный художник РСФСР Виталий Маркин. Это был не единственный его опыт воплощения в краске произведений уральского автора. На основе работ Маркина выходили и другие диафильмы по сказам Бажова.