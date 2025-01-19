Уральский фильм получил награду на международном фестивале в Бангладеш

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Фантастический фильм Ивана Соснина «Пришелец», снятый командой Red Pepper Film в Свердловской области, завоевал свою первую международную награду. Картина стала победителем Dhaka International Film Festival (DIFF) в категории Spiritual Films Section (прим. ред.: категория духовных фильмов). Об этом сообщает кинокомпания.Dhaka International Film Festival проводится раз в два года в столице Бангладеша и считается одним из самых престижных кинофестивалей региона. В этом году в разных номинациях участвовало более 200 фильмов со всего мира.Создатели «Пришельца» сообщили, что начинают международный эта для их камерного научно-фантастического фильма. По словам участников проекта, новость о награде передал режиссёр Алексей Федорченко, чьи фильмы были представлены на ретроспективе в рамках фестиваля.