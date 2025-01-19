Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень





– сообщили в областном УГИБДД. «В результате ДТП водитель автомобиля Hino, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, погиб на месте, до прибытия бригады медиков. Водитель Shacman с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером на 70-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, недалеко от села Грязновское в муниципальном округе Богдановича, произошло смертельное ДТП с участием двух грузиков.По предварительным данным, водитель грузовика Shacman, перевозивший щебень, не справился с управлением и выехал на встречную полоску, где ехал грузовик Hino, гружёный продовольственными товарами. После столкновения оба грузовика съехали на обочину, где Hino упал, и у него вывалились товары.Водитель Hino аварию не пережил. Водителя Shacman увезли в больницу.