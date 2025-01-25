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Дендропарк Екатеринбурга грозят полностью закрыть на время работ по очистке пруда
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбуржцам пригрозили полностью закрыть Дендропарк на улице Первомайской до тех пор, пока там не завершатся все работы по очистке пруда.
Всё из-за того, что люди ломают временное ограждение и гуляют по территории, где работает техника.
Напомним, в дендропарке на улице Первомайской в Екатеринбурге сейчас проводятся сразу несколько видов работ.
Подробнее о них мы писали в этом посте.
Всё из-за того, что люди ломают временное ограждение и гуляют по территории, где работает техника.
«По огороженной территории производства работ ездит "большая" техника, которая может не заметить "маленького" человека. Если продолжатся факты проникновений, нам придётся закрыть всю территорию Дендропарка во избежание несчастных случаев»,
– написали в канале Дендропарка.
Напомним, в дендропарке на улице Первомайской в Екатеринбурге сейчас проводятся сразу несколько видов работ.
Подробнее о них мы писали в этом посте.
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