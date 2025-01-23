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В Екатеринбурге жители ВИЗа почти час оставались без света
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера вечером на ВИЗе в Екатеринбурге пропало электричество. По информации местных СМИ без света остались жители домов в районе улиц Металлургов, Завдская, Репина и частично на Крауля.
В уральских «Россетях» сообщили, что авария произошла из-за технологического нарушения в распределительной сети 10 кВ. Проблему зафиксировали в 19.16, после чего на место на место была направлено команда энергетиков, переключившая оставшиеся без света дома на резервные линии. В компании заявили, что в 20.11 подача электричества была восстановлена.
В уральских «Россетях» сообщили, что авария произошла из-за технологического нарушения в распределительной сети 10 кВ. Проблему зафиксировали в 19.16, после чего на место на место была направлено команда энергетиков, переключившая оставшиеся без света дома на резервные линии. В компании заявили, что в 20.11 подача электричества была восстановлена.
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