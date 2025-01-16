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Суд развернул решение в долгом споре прокуратуры и мэрии Екатеринбурга по вопросу правил землепользования и застройки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде 21 января состоялось заседание по административному иску, который прокуратура подала к мэрии Екатеринбурга. В этом иске городской прокурор просил признать недействующими Правила и землепользования и застройки (ПЗЗ) – второй по значимости градостроительный документ (после генплана), определяющий параметры застройки территорий.
Иск прокуратуры был подан после жалоб жителей города, обеспокоенных повышенной плотностью застройки, которую допускают принятые мэрией регламенты. Прокуратура тоже усмотрела нарушения закона, в том числе Градостроительного кодекса РФ, и подала в интересах неопределенного круга лиц иск с целью устранить эти нарушения.
Иск касается практики создания в ПЗЗ подзон для повышения плотности жилья выше стандартных значений функциональных зон, описанных в правилах. Значения плотности берутся из городских нормативов, при этом ограничивается не общая площадь помещений, а «общая площадь жилых помещений». По мнению прокуратуры, этот параметр отсутствует как в описательной части ПЗЗ, так и в утверждённых мэрией Нормативах градостроительного проектирования, а также в федеральном законодательстве.
Рассмотрение иска началось в декабре 2023 года в Ленинском районном суде Екатеринбурга, и 15 августа 2024 года судья Вероника Лазарева согласилась с выявленными нарушениями, удовлетворив требования прокуратуры и признав изменения в ПЗЗ недействительными.
Однако мэрия подала апелляцию. В апелляции юрист мэрии Екатеринбурга указала, что Градостроительный кодекс допускает, чтобы некоторые нормы были прописаны в федеральных законах – необязательно в Градостроительном кодексе.
Прокуратура в ответ на это направила возражения – что параметр «общая площадь жилых помещений» возможно использовать тогда, когда застройщик будет получать разрешение на строительство, но на стадии планирования его использовать недопустимо.
Сегодня Свердловский областной суд полностью «перевернул» решение суда первой инстанции – постановив, что в требованиях прокуратуры необходимо отказать.
В постановлении об утверждении ПЗЗ действительно есть несколько территорий в Екатеринбурге, где в отдельных подзонах установлена подобная площадь жилищного фонда:
В конце прошлого года Вечерние ведомости направляли в мэрию запрос с просьбой разъяснить, выявлены ли противоречия федеральным законам в действующих ПЗЗ. Вот что на это ответили власти Екатеринбурга:
Чем мотивировал суд необходимость отмены решения суда первой инстанции, пока неизвестно — оглашена лишь резолютивная часть постановления. Представительница прокуратуры после заседания сказала, что намерена подавать кассационную жалобу на сегодняшнее решение.
Иск прокуратуры был подан после жалоб жителей города, обеспокоенных повышенной плотностью застройки, которую допускают принятые мэрией регламенты. Прокуратура тоже усмотрела нарушения закона, в том числе Градостроительного кодекса РФ, и подала в интересах неопределенного круга лиц иск с целью устранить эти нарушения.
Иск касается практики создания в ПЗЗ подзон для повышения плотности жилья выше стандартных значений функциональных зон, описанных в правилах. Значения плотности берутся из городских нормативов, при этом ограничивается не общая площадь помещений, а «общая площадь жилых помещений». По мнению прокуратуры, этот параметр отсутствует как в описательной части ПЗЗ, так и в утверждённых мэрией Нормативах градостроительного проектирования, а также в федеральном законодательстве.
«Спорный параметр не может быть использован для определения характеристики объекта, не установлен также порядок его расчета, что исключает возможность соблюдения требований градостроительного регламента при строительстве объектов в рамках подзоны»,
— говорится в иске прокуратуры.
Рассмотрение иска началось в декабре 2023 года в Ленинском районном суде Екатеринбурга, и 15 августа 2024 года судья Вероника Лазарева согласилась с выявленными нарушениями, удовлетворив требования прокуратуры и признав изменения в ПЗЗ недействительными.
Фото: Вечерние ведомости
Однако мэрия подала апелляцию. В апелляции юрист мэрии Екатеринбурга указала, что Градостроительный кодекс допускает, чтобы некоторые нормы были прописаны в федеральных законах – необязательно в Градостроительном кодексе.
Прокуратура в ответ на это направила возражения – что параметр «общая площадь жилых помещений» возможно использовать тогда, когда застройщик будет получать разрешение на строительство, но на стадии планирования его использовать недопустимо.
Сегодня Свердловский областной суд полностью «перевернул» решение суда первой инстанции – постановив, что в требованиях прокуратуры необходимо отказать.
На заседание юрист мэрия принесла для приобщения обновлённые ПЗЗ – листы из карты города с указанием территориальных зон
В постановлении об утверждении ПЗЗ действительно есть несколько территорий в Екатеринбурге, где в отдельных подзонах установлена подобная площадь жилищного фонда:
Фрагмент ПЗЗ Екатеринбурга
В конце прошлого года Вечерние ведомости направляли в мэрию запрос с просьбой разъяснить, выявлены ли противоречия федеральным законам в действующих ПЗЗ. Вот что на это ответили власти Екатеринбурга:
Чем мотивировал суд необходимость отмены решения суда первой инстанции, пока неизвестно — оглашена лишь резолютивная часть постановления. Представительница прокуратуры после заседания сказала, что намерена подавать кассационную жалобу на сегодняшнее решение.
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