Куда сходить в Екатеринбурге с 20 по 26 января?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На этой неделе вас ждут фильмы, лекции, выставки и обсуждения. Сохраняйте афишу и планируйте время!Отреставрированная версия фильма Бернардо Бертолуччи. История Марчелло Клеричи — труса и приспособленца, работающего на фашистов, который отправляется в Париж с тайным заданием.📍Кинозал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 320 рублейОбсуждение с философом Дианой Сатыбалдиной связи искусства и философии на примере шести арт-объектов выставки «Двадцать один длинный, один короткий».📍Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 250 рублейКиногамма — фильм-путешествие по российским ландшафтам нулевых в формате аудиовизуального коллажа.📍«мы тут» (ул. Малышева, 35)💸 donationНа лекции обсудят искусственный интеллект, дизайн-мышление и креативный менеджмент. После лекции — семинар.📍Медиазал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 Вход свободный, по регистрации (семинар — 500 рублей)Обсуждение книги «Теория кино. Глаз, эмоции, тело» Томаса Эльзессера и Мальте Хагенера с Михаилом Витушко. Разговор о телесности в восприятии кинематографической реальности. Читать книгу не обязательно — достаточно прийти и обсудить!📍Книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)💸 300 рублей (по регистрации)