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Куда сходить в Екатеринбурге с 20 по 26 января?
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На этой неделе вас ждут фильмы, лекции, выставки и обсуждения. Сохраняйте афишу и планируйте время!
20 января, понедельник, 17:00
Конформист / Il conformista
Отреставрированная версия фильма Бернардо Бертолуччи. История Марчелло Клеричи — труса и приспособленца, работающего на фашистов, который отправляется в Париж с тайным заданием.
📍Кинозал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 320 рублей
21 января, вторник, 19:30
Смотрим с философом. «Шесть длинных, один короткий»
Обсуждение с философом Дианой Сатыбалдиной связи искусства и философии на примере шести арт-объектов выставки «Двадцать один длинный, один короткий».
📍Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 250 рублей
24 января, пятница, 19:00
КИНОГАММА (2008)
Киногамма — фильм-путешествие по российским ландшафтам нулевых в формате аудиовизуального коллажа.
📍«мы тут» (ул. Малышева, 35)
💸 donation
25 января, суббота, 17:00
Анна Новикова. Дизайн-мышление: от когнитивной нетерпеливости к управлению инновациями
На лекции обсудят искусственный интеллект, дизайн-мышление и креативный менеджмент. После лекции — семинар.
📍Медиазал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 Вход свободный, по регистрации (семинар — 500 рублей)
26 января, воскресенье, 18:00
Клуб «Не читай»
Обсуждение книги «Теория кино. Глаз, эмоции, тело» Томаса Эльзессера и Мальте Хагенера с Михаилом Витушко. Разговор о телесности в восприятии кинематографической реальности. Читать книгу не обязательно — достаточно прийти и обсудить!
📍Книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300 рублей (по регистрации)
20 января, понедельник, 17:00
Конформист / Il conformista
Отреставрированная версия фильма Бернардо Бертолуччи. История Марчелло Клеричи — труса и приспособленца, работающего на фашистов, который отправляется в Париж с тайным заданием.
📍Кинозал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 320 рублей
21 января, вторник, 19:30
Смотрим с философом. «Шесть длинных, один короткий»
Обсуждение с философом Дианой Сатыбалдиной связи искусства и философии на примере шести арт-объектов выставки «Двадцать один длинный, один короткий».
📍Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 250 рублей
24 января, пятница, 19:00
КИНОГАММА (2008)
Киногамма — фильм-путешествие по российским ландшафтам нулевых в формате аудиовизуального коллажа.
📍«мы тут» (ул. Малышева, 35)
💸 donation
25 января, суббота, 17:00
Анна Новикова. Дизайн-мышление: от когнитивной нетерпеливости к управлению инновациями
На лекции обсудят искусственный интеллект, дизайн-мышление и креативный менеджмент. После лекции — семинар.
📍Медиазал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 Вход свободный, по регистрации (семинар — 500 рублей)
26 января, воскресенье, 18:00
Клуб «Не читай»
Обсуждение книги «Теория кино. Глаз, эмоции, тело» Томаса Эльзессера и Мальте Хагенера с Михаилом Витушко. Разговор о телесности в восприятии кинематографической реальности. Читать книгу не обязательно — достаточно прийти и обсудить!
📍Книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300 рублей (по регистрации)
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