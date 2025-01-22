В Первоуральске на ремонт сетей водоснабжения планируют потратить почти 193 миллиона рублей в 2025 году

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В 2025 году в Первоуральске планируется масштабный ремонт инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. На эти цели будет выделено 192,9 миллиона рублей. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».По словам Тюменцева, привлечение средств из бюджетов разных уровней позволит значительно увеличить объёмы реконструкции сетей. Для сравнения: в 2023 году на эти работы было выделено 70 миллионов рублей, а в 2024-м – 97,7 миллиона.К 23 декабря сотрудники «Водоканала» выявили 38 повреждений на магистральных сетях. Устранением которых ежедневно занимаются все подразделения организации, пишет Тюменцев. Одновременно ведутся работы на внутриквартальных сетях по адресам: ул. Промышленная, 4, ул. С. Дудина, 5, ул. Герцена, 3 и ул. Фурманова, 26. Очистка канализации производится в районе домов Автозаводская, 22, и Л. Толстого, 8.«Большое количество повреждений ещё раз подтверждает правильность выбранного курса на масштабную реконструкцию сетей», – подчеркнул глава округа.