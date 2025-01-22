В Ельцин Центре открывается выставка Сергея Рогожкина «Моментальная фотография»

«Моментальная фотография — это достойная ветвь в современной фотографии, с богатой историей. Мне интересно снимать именно так: спонтанно и интуитивно. Такие снимки всегда неожиданны, поскольку жизнь преподносит сюрпризы».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшее воскресенье, 26 января, в Ельцин Центре в Екатеринбурге стартует выставка «Моментальная фотография. Сергей Рогожкин». Экспозиция, размещенная в Круглом зале на третьем этаже, представит 70 работ фотографа, созданных автором за 40 лет — с 1984 по 2024 год.Это ретроспектива творчества мастера документальной фотографии, который на протяжении десятилетий снимал в разных жанрах: от портретов и натюрмортов до рекламы и прессы. Однако главной страстью Рогожкина всегда оставалась «моментальная фотография» — спонтанные снимки, запечатлевшие жизнь большого города и его обитателей.Выпускник Свердловского пединститута по специальности «учитель физики», Сергей Рогожкин стал известен именно как фотограф, чьи работы известны далеко за пределами Екатеринбурга. Сам он описывает своё творчество как интуитивное и неожиданное:Вход на выставку Сергея Рогожкина свободный, экспозиция открыта ежедневно с 10.00 до 21.00. Выставка продлится до 9 марта.