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В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Власти Краснодарского края сообщили о новой проблеме в связи с экологической катастрофой. Море выбрасывает на побережье мелкофракционную крошку мазута, которая летом при больших температурах начнет плавиться.
Об этом накануне заявил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, сейчас специалисты ищут способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта. «На одном из участков пляжа показали, как применяют сельскохозяйственную сеть, которая задерживает выход мазута на пляжи. Проанализируем этот способ, чтобы системно подойти к решению вопроса», — написал глава региона в телеграм-канале.
В Морспасслужбе ранее назвали мазут с танкеров, потерпевших крушение, «коварным». «Коварный груз на танкерах, мазут “М-100”, который при температуре +25 градусов начинает застывать. Температура морской воды сейчас +8 градусов, на дне +4 градуса», — сообщает телеграм-канал Морспасслужбы.
Там добавили, что для откачки мазута с глубины его необходимо нагреть. «Сложность в том, что оборудование рассчитано на откачку легких сортов топлива, которые имеют текучесть, чтобы взял насос. Мазут М-100-й на глубине порядка 20 метров остыл до загустения. Надо его сначала разогреть, а потом насосы его способны будут взять. Самая сложная фаза — нагреть мазут на глубине 20 метров при окружающей температуре воды +4 градуса до температуры порядка 45 градусов», — рассказали в Морспасслужбе.
По словам специалистов, легкие фракции можно наблюдать на поверхности воды в виде радужной пленки, «сам мазут опускается ближе ко дну либо мигрирует в толще воды». С поверхности воды его не видно.
В МЧС сообщили, что всего с начала работ было зафиксировано «50 фактов обнаружения нефтепродуктов».
Напомним, крушение двух танкеров произошло в декабре. Власти региона заявили, что они впервые столкнулись с чрезвычайной ситуацией такого масштаба.
Об этом накануне заявил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, сейчас специалисты ищут способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта. «На одном из участков пляжа показали, как применяют сельскохозяйственную сеть, которая задерживает выход мазута на пляжи. Проанализируем этот способ, чтобы системно подойти к решению вопроса», — написал глава региона в телеграм-канале.
В Морспасслужбе ранее назвали мазут с танкеров, потерпевших крушение, «коварным». «Коварный груз на танкерах, мазут “М-100”, который при температуре +25 градусов начинает застывать. Температура морской воды сейчас +8 градусов, на дне +4 градуса», — сообщает телеграм-канал Морспасслужбы.
Там добавили, что для откачки мазута с глубины его необходимо нагреть. «Сложность в том, что оборудование рассчитано на откачку легких сортов топлива, которые имеют текучесть, чтобы взял насос. Мазут М-100-й на глубине порядка 20 метров остыл до загустения. Надо его сначала разогреть, а потом насосы его способны будут взять. Самая сложная фаза — нагреть мазут на глубине 20 метров при окружающей температуре воды +4 градуса до температуры порядка 45 градусов», — рассказали в Морспасслужбе.
По словам специалистов, легкие фракции можно наблюдать на поверхности воды в виде радужной пленки, «сам мазут опускается ближе ко дну либо мигрирует в толще воды». С поверхности воды его не видно.
В МЧС сообщили, что всего с начала работ было зафиксировано «50 фактов обнаружения нефтепродуктов».
Напомним, крушение двух танкеров произошло в декабре. Власти региона заявили, что они впервые столкнулись с чрезвычайной ситуацией такого масштаба.
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