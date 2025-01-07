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В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной

15.07 Понедельник, 13 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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В российском Центробанке рассказали о том, что дискуссии о заморозке вкладов абсурдны, а подобный сценарий – невозможен. Напомним, ранее такие разговоры появлялись на фоне повышения ставок для остановки инфляции. В ЦБ объяснили, что такие предположения говорят «о полном непонимании механизма сдерживания инфляции».

В телеграм-канале регулятора подробно рассказали о механизмах сдерживания инфляции и ответили на вопросы о заморозке вкладов россиян и о том, может ли заморозка повлиять на саму инфляцию.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», – указано в сообщении Центробанка в телеграм-канале.

Также в сообщении объясняется, почему заморозка вкладов фактически бессмысленна.

«При высоких ставках людям выгодно заработать на вкладах, а брать кредит не выгодно, поэтому они на время откладывают привлечение кредитов и крупные покупки, а свободные средства размещают на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах. В результате спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется. Если «заморозить» вклады, то люди надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. И вместо того, чтобы продолжать размещать свои сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. С соответствующими печальными последствиями для роста цен. Ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию. Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится», – рассказали в ЦБ.


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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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