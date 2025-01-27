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Потерпевшего по уголовному делу о причинении вреда здоровью в скандальной спецшколе хотели поместить обратно силой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Подростка, который проходит потерпевшим по уголовному делу о причинении вреда здоровью в скандальной спецшколе, где он получил перелом копчика, хотели вернуть обратно в учреждение, применив силу.
Как рассказала Вечерним ведомостям адвокат мальчика Екатерина Кувалдина, подростка с его представителями позвали на следственные действия в отдел полиции №13 в Екатеринбурге, откуда его попытались силой увезти в спецшколу. В ту самую, в которой насиловали и избивали детей. По словам защитника, в определённый момент подростку стало плохо, и его мама вызывала «скорую». Однако даже после этого, как сообщает адвокат, ребёнка не отпустили.
Она также добавила, что теперь полицейские перестали применять физическую силу.
По последним данным, юноша продолжал оставаться в отделении. Как сообщала Кувалдина, они ждали ту «скорую», которую вызвали сотрудники полиции, а не ту, которую вызывала мама.
Напомним, что уголовное дело по перелому копчика (что стало известно только после проведения государственной судмедэкспертизы) было возбуждено только после жалобы главе СК Александру Бастрыкину, до этого заявления матери подростка не приводили к вниманию к проблеме.
Речь идёт о ситуации в той самой школе, где трое других подростков осуждены за изнасилования над мальчиком, которому было на тот момент 12 лет.
История же Артура носит несколько другой характер – его избивали не другие дети спецшколы, а сотрудники учреждения, которые, по его словам, применяли к нему неоднократно физическое насилие (в том числе, используя предметы).
Как рассказала Вечерним ведомостям адвокат мальчика Екатерина Кувалдина, подростка с его представителями позвали на следственные действия в отдел полиции №13 в Екатеринбурге, откуда его попытались силой увезти в спецшколу. В ту самую, в которой насиловали и избивали детей. По словам защитника, в определённый момент подростку стало плохо, и его мама вызывала «скорую». Однако даже после этого, как сообщает адвокат, ребёнка не отпустили.
«Но из отдела ребенка не выпускают. Сотрудников не устраивает скорая, которую вызвала мама»,
– сказала Екатерина Кувалдина.
Она также добавила, что теперь полицейские перестали применять физическую силу.
По последним данным, юноша продолжал оставаться в отделении. Как сообщала Кувалдина, они ждали ту «скорую», которую вызвали сотрудники полиции, а не ту, которую вызывала мама.
Напомним, что уголовное дело по перелому копчика (что стало известно только после проведения государственной судмедэкспертизы) было возбуждено только после жалобы главе СК Александру Бастрыкину, до этого заявления матери подростка не приводили к вниманию к проблеме.
Речь идёт о ситуации в той самой школе, где трое других подростков осуждены за изнасилования над мальчиком, которому было на тот момент 12 лет.
История же Артура носит несколько другой характер – его избивали не другие дети спецшколы, а сотрудники учреждения, которые, по его словам, применяли к нему неоднократно физическое насилие (в том числе, используя предметы).
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