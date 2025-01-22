Екатеринбуржцы собирают подписи против застройки Шарташа

– пояснили активисты.

«Мы предлагаем отправить в комиссию по правилам землепользования и застройки коллективное предложение поменять зонирование участка у озера с зоны Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий), которая разрешает многоэтажное строительство, на зону Р-1 (зона отдыха населения) в которой капитальное строительство запрещено. Именно к зоне Р-1 относится большая часть побережья Шарташа, так должно быть и на этом участке»,