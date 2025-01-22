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Екатеринбуржцы собирают подписи против застройки Шарташа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге активисты движения «Мирные жители» собирают подписи, чтобы предложить мэрии запретить строительство на западном берегу Шарташа, где планируется строительство гостиничного комплекса «Баден-Бадена».
Сейчас на сайте городской администрации проходят общественные обсуждения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» для строительства семиэтажной гостиницы, в которых, как отмечают активисты, не могут участвовать горожане. Перед этим екатеринбуржцы сообщали, что у них не получалось выразить своё мнение из-за того, что они не проживают на Шарташе.
По этой причине «Мирные жители» решили отправить в мэрию предложение запретить стройку на берегу озера.
Подписи они стали собирать во «ВКонтакте» в комментариях под постом, в котором сообщают о своей идее предложить поменять зонирование участка.
Сейчас на сайте городской администрации проходят общественные обсуждения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» для строительства семиэтажной гостиницы, в которых, как отмечают активисты, не могут участвовать горожане. Перед этим екатеринбуржцы сообщали, что у них не получалось выразить своё мнение из-за того, что они не проживают на Шарташе.
По этой причине «Мирные жители» решили отправить в мэрию предложение запретить стройку на берегу озера.
«Мы предлагаем отправить в комиссию по правилам землепользования и застройки коллективное предложение поменять зонирование участка у озера с зоны Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий), которая разрешает многоэтажное строительство, на зону Р-1 (зона отдыха населения) в которой капитальное строительство запрещено. Именно к зоне Р-1 относится большая часть побережья Шарташа, так должно быть и на этом участке»,
– пояснили активисты.
Подписи они стали собирать во «ВКонтакте» в комментариях под постом, в котором сообщают о своей идее предложить поменять зонирование участка.
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