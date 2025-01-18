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Преподавателя УрФУ пытались «развести» мошенники — позвонив от имени замглавы Екатеринбурга

19.03 Суббота, 25 января 2025
Коллаж: Вечерние ведомости
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Преподавателя кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Уральского федерального университета, а также экс-кандидата в депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрия Трынова пытались «развести» мошенники. Об этом он рассказал Вечерним ведомостям. Судя по всему мошенники хотели применить ставшую уже классической схему «вам позвонит сотрудник ФСБ». Правда, схема была применена чуть более усовершенствованная — первый её этап сразу представлял из себя звонок (как правило, мошенники сначала пишут текстовые сообщения).

Трынову накануне позвонила по Telegram женщина, представившаяся замглавы Екатеринбурга Мариной Фадеевой. И сказала, что им якобы интересовались из «контртеррористического комитета» по поводу выборов 2018 года. Поскольку Трынов в жизни никогда с Фадеевой не общался, поначалу он не заметил подвоха, рассказал он
. Однако сомнения закрались из-за другого — Фадеева начала говорить про выборы 2018 года (в том году Трынов был всего лишь доверенным лицом кандидата в президенты Григория Явлинского), при этом Дмитрий Трынов сам участвовал в выборах двумя годами позже – в 2020 году, в качестве кандидата в депутаты гордумы по одномандатному округу (проиграл единороссу Виталию Чачину, на которого сейчас возбуждено уголовное дело).


Лже-Фадеева сначала позвонила и не дозвонилась, после чего написала, и звонок всё же состоялся. Скриншот предоставлен Дмитрием Трыновым


Трынову показалось несколько странным, что ему «припомнили» 2018 год. Позже, прослушав голос настоящей Фадеевой, преподаватель понял, что ему звонила другая женщина, которая гораздо старшего возраста. Успел позвонить ему и «сотрудник ФСБ», который практически сразу в разговоре перешёл на повышенный тон.

Поняв, что он имеет дело с преступниками, Трынов не дал им реализовать схему до конца.


Номер у «замглавы Екатеринбурга» в Telegram был скрыт, а на следующий день владелец аккаунта поменял фотографию и ФИО на «Труфанова Галина Прокопьевна» — тоже замглавы, только уже Вологодского муниципального округа. Скриншот предоставлен Дмитрием Трыновым


Ранее о попытке «выудить» у него ценную информацию (либо деньги) Вечерним ведомостям сообщал депутат гордумы Константин Киселёв — ему правда, не звонили, а начали писать от имени губернатора Евгения Куйвашева (а также от спикера думы Анны Гурарий), звонок же должен был поступить потом, от «сотрудника ФСБ». Похожим образом пытались «развести» правозащитника Алексея Соколова.

По нашим данным, это не единственные известные екатеринбуржцы, которым звонили мошенники — есть таковые и среди действующих чиновников и депутатов более высокого уровня, однако не все предают огласке подобные случаи (вероятно, кто-то мог даже перевести деньги мошенникам, и ему это стыдно признать). Вечерним ведомостям также известно несколько случаев с весьма непубличными людьми из Екатеринбурга, которых пытались «развести» мошенники по подобной схеме — причём злоумышенники, начиная общение, сразу выдают детали биографии или персональные данные потенциальной жертвы, о которых знает очень узкий круг лиц.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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16:11 В Екатеринбурге предпринимателя уличили в фальсификации масла
14:49 Федерация профсоюзов Свердловской области выпустила лимитированную партию горчицы
14:34 Историко-культурная экспертиза не нашла препятствий для застройки территории екатеринбургского «Дирижабля»
13:51 Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений: итоги работы полиции за 2024 год
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21:37 Наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» отдали под суд
20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
20:02 Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе
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17:56 О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
16:17 Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
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12:51 Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
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