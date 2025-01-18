Преподавателя УрФУ пытались «развести» мошенники — позвонив от имени замглавы Екатеринбурга

Лже-Фадеева сначала позвонила и не дозвонилась, после чего написала, и звонок всё же состоялся. Скриншот предоставлен Дмитрием Трыновым

Номер у «замглавы Екатеринбурга» в Telegram был скрыт, а на следующий день владелец аккаунта поменял фотографию и ФИО на «Труфанова Галина Прокопьевна» — тоже замглавы, только уже Вологодского муниципального округа. Скриншот предоставлен Дмитрием Трыновым

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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