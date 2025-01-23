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СМИ сообщают о нападении таксиста на подростка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге таксист сначала избил подростка, а потом сам пожаловался на него в полицию. Эта история произошла ещё в феврале прошлого года. Теперь якобы на юношу завели уголовное дело.
По данным URA.ru, конфликт между 36-летним таксистом и 16-летним пассажиром произошёл из-за того, что у подростка не прошла оплата проезда.
Предположительно, при оплате у банка произошёл сбой. Юноша на это не обратил внимание и вышел из машины. Через некоторое время таксист и догнал, начав грубить. После перепалки они вернулись в машину, где подросток позвонил сестре, чтобы попросить помочь ему с оплатой. Во время разговора таксист якобы ударил юноша в подбородок. Потом, как пишет информационное агентство, сестра перевела деньги. Однако таксист якобы стал требовать ещё столько же. Подросток платить отказался и попытался покинуть салон автомобиля, но водитель схватил его за сумку и порвал её.
Конфликт продолжился на улице. Там водитель замахнулся, но парень ударил его быстрее, отчего тот упал, а, поднявшись, разбил подростку нос и губы, пишет ресурс.
Позже в отделении полиции таксист написал заявление, а подросток объяснение. Сообщается, что в январе этого года подростку было предъявлено обвинение в умышленном причинении средней тяжести вреда (ч. 1 ст. 112 УК РФ).
В городском УМВД инцидент официально не комментировали.
По данным URA.ru, конфликт между 36-летним таксистом и 16-летним пассажиром произошёл из-за того, что у подростка не прошла оплата проезда.
Предположительно, при оплате у банка произошёл сбой. Юноша на это не обратил внимание и вышел из машины. Через некоторое время таксист и догнал, начав грубить. После перепалки они вернулись в машину, где подросток позвонил сестре, чтобы попросить помочь ему с оплатой. Во время разговора таксист якобы ударил юноша в подбородок. Потом, как пишет информационное агентство, сестра перевела деньги. Однако таксист якобы стал требовать ещё столько же. Подросток платить отказался и попытался покинуть салон автомобиля, но водитель схватил его за сумку и порвал её.
Конфликт продолжился на улице. Там водитель замахнулся, но парень ударил его быстрее, отчего тот упал, а, поднявшись, разбил подростку нос и губы, пишет ресурс.
Позже в отделении полиции таксист написал заявление, а подросток объяснение. Сообщается, что в январе этого года подростку было предъявлено обвинение в умышленном причинении средней тяжести вреда (ч. 1 ст. 112 УК РФ).
В городском УМВД инцидент официально не комментировали.
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