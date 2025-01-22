В Кировграде суд признал виновной жительницу в нападении на полицейских





— сообщает СК По прибытии в квартиру они столкнулись с активным сопротивлением со стороны матери подозреваемого. Она агрессивно отреагировала на законные действия представителей МВД и применила в отношении них физическое насилие,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области суд признал 54-летнюю жительницу Кировграда виновной в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщили в СК РФ по Свердловской области.Как установило следствие, инцидент произошёл в 2024 году, когда полицейские Кировградского отдела МВД России проводили расследование по делу о ножевом ранении. Получив информацию, что подозреваемый скрывается в доме, сотрудники прибыли на место, чтобы доставить его в отделение для разбирательства.Несмотря на её сопротивление, подозреваемый был найден и доставлен в полицию.Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителей власти), и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.