В Первоуральске осудили жительницу за получение пособий на детей, находившихся на обеспечении государства

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Первоуральский городской суд вынес приговор 19-летней жительнице города по делу о мошенничестве с государственными выплатами. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По данным следствия, девушка, родившая двоих детей в 2021 и 2023 годах, получала ежемесячное пособие на их содержание. Однако в период с мая 2023 года по апрель 2024 года она умолчала о том, что дети были помещены в специализированное учреждение на полное государственное обеспечение. Этот факт, по закону, влечёт прекращение выплат.В результате женщина незаконно получила более 265,8 тысячи рублей, причинив материальный ущерб отделению Социального фонда России. Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки.Суд признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Ей назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании всей суммы ущерба. Приговор не вступил в законную силу.