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В Первоуральске осудили жительницу за получение пособий на детей, находившихся на обеспечении государства
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд вынес приговор 19-летней жительнице города по делу о мошенничестве с государственными выплатами. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным следствия, девушка, родившая двоих детей в 2021 и 2023 годах, получала ежемесячное пособие на их содержание. Однако в период с мая 2023 года по апрель 2024 года она умолчала о том, что дети были помещены в специализированное учреждение на полное государственное обеспечение. Этот факт, по закону, влечёт прекращение выплат.
В результате женщина незаконно получила более 265,8 тысячи рублей, причинив материальный ущерб отделению Социального фонда России. Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки.
Суд признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Ей назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании всей суммы ущерба. Приговор не вступил в законную силу.
По данным следствия, девушка, родившая двоих детей в 2021 и 2023 годах, получала ежемесячное пособие на их содержание. Однако в период с мая 2023 года по апрель 2024 года она умолчала о том, что дети были помещены в специализированное учреждение на полное государственное обеспечение. Этот факт, по закону, влечёт прекращение выплат.
В результате женщина незаконно получила более 265,8 тысячи рублей, причинив материальный ущерб отделению Социального фонда России. Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки.
Суд признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Ей назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании всей суммы ущерба. Приговор не вступил в законную силу.
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