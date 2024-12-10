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Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса

12.17 Пятница, 13 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Проводницу из Екатеринбурга, которую винили в смерти кота Твикса, выброшенного на мороз на станции в Кирове почти год назад, не стали наказывать.

По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», проводница не выбрасывала на мороз кота. Издание пишет, что в тот день она сначала попыталась выяснить, кому принадлежит животное, после чего отнесла его в тамбур. Высадил на перрон кота один из пассажиров. Его установили и опросили, но не смогли привлечь к ответственности, так как не нашли в его действиях состава преступления.

Напомним, что кот переезжал вместе со своей семьей из Башкирии в Ленинградскую область. По одной из версий, кто-то открыл переноску, когда его хозяин спал, по другой – он сам выбрался из переноски и стал гулять по вагону.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:10 В свердловских пожарах вновь погибли двое
18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
17:11 В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
16:47 В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
16:24 ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
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