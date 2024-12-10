Возрастное ограничение 18+
Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Проводницу из Екатеринбурга, которую винили в смерти кота Твикса, выброшенного на мороз на станции в Кирове почти год назад, не стали наказывать.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», проводница не выбрасывала на мороз кота. Издание пишет, что в тот день она сначала попыталась выяснить, кому принадлежит животное, после чего отнесла его в тамбур. Высадил на перрон кота один из пассажиров. Его установили и опросили, но не смогли привлечь к ответственности, так как не нашли в его действиях состава преступления.
Напомним, что кот переезжал вместе со своей семьей из Башкирии в Ленинградскую область. По одной из версий, кто-то открыл переноску, когда его хозяин спал, по другой – он сам выбрался из переноски и стал гулять по вагону.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», проводница не выбрасывала на мороз кота. Издание пишет, что в тот день она сначала попыталась выяснить, кому принадлежит животное, после чего отнесла его в тамбур. Высадил на перрон кота один из пассажиров. Его установили и опросили, но не смогли привлечь к ответственности, так как не нашли в его действиях состава преступления.
Напомним, что кот переезжал вместе со своей семьей из Башкирии в Ленинградскую область. По одной из версий, кто-то открыл переноску, когда его хозяин спал, по другой – он сам выбрался из переноски и стал гулять по вагону.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге мужчина изнасиловал гостью и изувечил её
04 декабря 2024
04 декабря 2024