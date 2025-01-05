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Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
Фото: Вечерние ведомости
В аэропорту Ижевска вслед за другими городами ввели ограничения.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)», — сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Минувшей ночью регионы России подверглись массовой атаке БПЛА.
Временные ограничения, по данным Росавиации, были введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы, Ульяновска и Нижнекамска (в Калуге и Тамбове на данный момент ограничения сняты).
Обновлено. Ограничения также введены в аэропорту Уфы. В аэропорту Саратова (Гагарин) ограничения сняты.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)», — сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Минувшей ночью регионы России подверглись массовой атаке БПЛА.
Временные ограничения, по данным Росавиации, были введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы, Ульяновска и Нижнекамска (в Калуге и Тамбове на данный момент ограничения сняты).
Обновлено. Ограничения также введены в аэропорту Уфы. В аэропорту Саратова (Гагарин) ограничения сняты.
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