Нижнетагильский суд признал виновным бывшего сотрудника РЖД за подделку командировочных отчетов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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48-летний бывший сотрудник РЖД из Нижнего Тагила был признан виновным в совершении мошенничества, предусмотренного статьей 159 УК РФ, за фальсификацию финансовых документов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Суд установил, что в 2023 году мужчина, занимавший должность докера-механизатора, четыре раза предоставлял поддельные отчеты о расходах на проживание в командировках. В реальности затраты были значительно ниже, а разницу он оставлял себе. Общая сумма ущерба для компании составила более 180 тысяч рублей.Мужчина был приговорен к 300 часам обязательных работ и обязан возместить незаконно полученные средства в полном объеме.