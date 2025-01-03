В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Курске утром в пятницу 16-летний подросток напал на школу № 54 и попытался устроить пожар, сообщили в МВД РФ.Подросток разбил стекло входной двери и проник внутрь здания. «Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Его действия были предотвращены, пострадавших нет», — сообщает в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.Парень скрылся с места происшествия, но полицейские быстро установили его личность. Его задержали в течение часа.Школу проверяет прокуратура. Причина нападения устанавливается. Телеграм-канал Shot утверждает, что причина в безответной любви к одной из учениц. Также сообщается, что подросток якобы бросил на месте «сумку с ножами». В МВД эту информацию не комментировали.. Данные о сумке с ножами подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, подросток «бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига».«Личность нарушителя установлена – это ученик другой школы, 2008 года рождения. Ранее он также здесь учился. По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы N 54», — написал Хинштейн. Он добавил, что в поле зрения психологов и полиции ученик раньше не попадал.Между тем, охранник школы, по словам Хинштейна, «толком не смог ответить» на его вопросы.«Это серьёзный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУМЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ», — добавил врио губернатора.