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Найденный в Свердловской области розовый фламинго набрал вес и восстановился после травм
Кадры из видео: центр спасения животных «Особый питомец» (https://t.me/animals_hospital/1061)
Розовый фламинго по кличке Кеша, спасённый в ноябре 2024 года в лесу Сухоложского района, восстанавливается под наблюдением специалистов. Как сообщает Роспотребнадзор, птенец набрал вес до 2,3 кг, стал более активным и подвижным.
23 января в Екатеринбурге прошёл очередной осмотр птицы в ветеринарной клинике. Врачи сняли швы с раны на левом крыле и отметили сохранение подвижности сустава. Перелом правого крыла полностью сросся, и Кеша больше не хромает.
Для контроля состояния птицы сданы повторные анализы и рекомендован рентген, который поможет оценить состояние сустава и мягких тканей в области расположения дроби. Однако вопрос восстановления лётных функций остаётся открытым.
«Управлением взят на контроль вопрос получения разрешения (распорядительной лицензии) на оборот объекта животного мира, занесенного в Красную книгу РФ, которое оформляется в случае последующей передачи другому лицу или выпуска в природу краснокнижного животного», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что Кеша был найден в ослабленном состоянии в лесу под Сухим Логом. Его доставили в центр спасения животных «Особый питомец», где диагностировали переломы, травмы и истощение. Позднее рентген показал, что в птицу стреляли — в тканях обнаружили дробь, которую частично удалили.
Розовый фламинго занесён в Красную книгу России. Ближайшие места гнездования вида расположены в Казахстане, однако птицы периодически мигрируют через территорию России, залетая на Северный Кавказ, юг Поволжья и южную Сибирь. На Урал фламинго залетают крайне редко.
23 января в Екатеринбурге прошёл очередной осмотр птицы в ветеринарной клинике. Врачи сняли швы с раны на левом крыле и отметили сохранение подвижности сустава. Перелом правого крыла полностью сросся, и Кеша больше не хромает.
Для контроля состояния птицы сданы повторные анализы и рекомендован рентген, который поможет оценить состояние сустава и мягких тканей в области расположения дроби. Однако вопрос восстановления лётных функций остаётся открытым.
«Управлением взят на контроль вопрос получения разрешения (распорядительной лицензии) на оборот объекта животного мира, занесенного в Красную книгу РФ, которое оформляется в случае последующей передачи другому лицу или выпуска в природу краснокнижного животного», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что Кеша был найден в ослабленном состоянии в лесу под Сухим Логом. Его доставили в центр спасения животных «Особый питомец», где диагностировали переломы, травмы и истощение. Позднее рентген показал, что в птицу стреляли — в тканях обнаружили дробь, которую частично удалили.
Розовый фламинго занесён в Красную книгу России. Ближайшие места гнездования вида расположены в Казахстане, однако птицы периодически мигрируют через территорию России, залетая на Северный Кавказ, юг Поволжья и южную Сибирь. На Урал фламинго залетают крайне редко.
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