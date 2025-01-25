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Найденный в Свердловской области розовый фламинго набрал вес и восстановился после травм

16.00 Воскресенье, 26 января 2025
Кадры из видео: центр спасения животных «Особый питомец» (https://t.me/animals_hospital/1061)
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Розовый фламинго по кличке Кеша, спасённый в ноябре 2024 года в лесу Сухоложского района, восстанавливается под наблюдением специалистов. Как сообщает Роспотребнадзор, птенец набрал вес до 2,3 кг, стал более активным и подвижным.

23 января в Екатеринбурге прошёл очередной осмотр птицы в ветеринарной клинике. Врачи сняли швы с раны на левом крыле и отметили сохранение подвижности сустава. Перелом правого крыла полностью сросся, и Кеша больше не хромает.

Для контроля состояния птицы сданы повторные анализы и рекомендован рентген, который поможет оценить состояние сустава и мягких тканей в области расположения дроби. Однако вопрос восстановления лётных функций остаётся открытым.

«Управлением взят на контроль вопрос получения разрешения (распорядительной лицензии) на оборот объекта животного мира, занесенного в Красную книгу РФ, которое оформляется в случае последующей передачи другому лицу или выпуска в природу краснокнижного животного», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Кеша был найден в ослабленном состоянии в лесу под Сухим Логом. Его доставили в центр спасения животных «Особый питомец», где диагностировали переломы, травмы и истощение. Позднее рентген показал, что в птицу стреляли — в тканях обнаружили дробь, которую частично удалили.

Розовый фламинго занесён в Красную книгу России. Ближайшие места гнездования вида расположены в Казахстане, однако птицы периодически мигрируют через территорию России, залетая на Северный Кавказ, юг Поволжья и южную Сибирь. На Урал фламинго залетают крайне редко.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:49 Федерация профсоюзов Свердловской области выпустила лимитированную партию горчицы
14:34 Историко-культурная экспертиза не нашла препятствий для застройки территории екатеринбургского «Дирижабля»
13:51 Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений: итоги работы полиции за 2024 год
12:25 В Свердловской области при пожаре на площади 10 квадратных метров погибла женщина
11:48 В екатеринбургском СИЗО-1 провели инженерные работы после жалоб пиарщика Ярослава Ширшикова
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20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
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