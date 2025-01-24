В Талице завершилось расследование уголовного дело о гибели ребёнке в яме с водой

– рассказал Александр Шульга.

«В нарушение норм действующего законодательства, обязывающего устанавливать ограждения при выполнении земляных работ на территории населенных пунктов, яма, вырытая у одного из домов по улице Шашмалова, ничем не была ограждена. В результате в неё, на тот момент заполненную грунтовыми водами, упал мальчик, 2015 года рождения»,