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В Талице завершилось расследование уголовного дело о гибели ребёнке в яме с водой
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Талицкие следователи завершили расследование уголовного дело о гибели ребёнка, который 4 ноября 2024 года по пути в магазин упал в яму с водой и не смог выбраться.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в гибели ребёнка обвиняют индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы.
По информации следствия, осенью прошлого года обвиняемый выполнял земляных работы, связанные со строительством газопровода, по договору субподряда.
Известно, что яма была глубиной 1,9 метра, уровень воды примерно на уровне 1,6 метра.
По данным начальник апресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибший мальчик воспитывался матерью и отчимом. У них остался ещё младший ребёнок – девочка. Семья на учёте не состоит.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в гибели ребёнка обвиняют индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы.
По информации следствия, осенью прошлого года обвиняемый выполнял земляных работы, связанные со строительством газопровода, по договору субподряда.
«В нарушение норм действующего законодательства, обязывающего устанавливать ограждения при выполнении земляных работ на территории населенных пунктов, яма, вырытая у одного из домов по улице Шашмалова, ничем не была ограждена. В результате в неё, на тот момент заполненную грунтовыми водами, упал мальчик, 2015 года рождения»,
– рассказал Александр Шульга.
Известно, что яма была глубиной 1,9 метра, уровень воды примерно на уровне 1,6 метра.
По данным начальник апресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибший мальчик воспитывался матерью и отчимом. У них остался ещё младший ребёнок – девочка. Семья на учёте не состоит.
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