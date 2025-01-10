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ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего

14.15 Вторник, 14 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Две трети россиян уверены, что «будущее будет лучше настоящего». Так, по версии ВЦИОМ, считают 66% сограждан.

Однако 10% опрошенных считают, что будущее «будет хуже», еще 13% полагают, что оно будет таким же, как настоящее.

«Оптимизм, особенно в сложные периоды, часто становится механизмом адаптации. Люди склонны сохранять веру в лучшее, чтобы преодолевать вызовы и справляться с неопределенностью», — считают социологи.

Любопытно, что около трети (30%) россиян полагают, что «ждать будущего осталось всего десять лет». 17% думают, что оно «уже наступило», 12% ожидают его «буквально завтра». 4% россиян отметили, что «оно вовсе никогда не наступит».

Стоит отметить, что чаще всего (39%) слово «будущее» вызывает у россиян ассоциации с собственными жизненными планами и планами своих близких. И только каждый пятый (21%) «видит будущее в масштабах города, страны».

Также социологи выяснили, каким россияне представляют «общество будущего». В нем, по мнению опрошенных, будут играть бо́льшую роль (чем сейчас) такие ценности:

доброта и взаимопонимание (10%),

милосердие, гуманизм (5%),

сознательность и честность (5%),

миролюбие (4%),

порядочность и воспитанность (4%),

равенство и справедливость (3%),

вера, духовность, патриотизм, семейные ценности (по 2%).

Кроме того, по мнению россиян, в таком обществе будут больше ценить грамотность, образованность, другое мышление (15%), новые технологии, роботизацию, ИИ (10%).

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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