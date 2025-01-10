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ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
Фото: Вечерние ведомости
Две трети россиян уверены, что «будущее будет лучше настоящего». Так, по версии ВЦИОМ, считают 66% сограждан.
Однако 10% опрошенных считают, что будущее «будет хуже», еще 13% полагают, что оно будет таким же, как настоящее.
«Оптимизм, особенно в сложные периоды, часто становится механизмом адаптации. Люди склонны сохранять веру в лучшее, чтобы преодолевать вызовы и справляться с неопределенностью», — считают социологи.
Любопытно, что около трети (30%) россиян полагают, что «ждать будущего осталось всего десять лет». 17% думают, что оно «уже наступило», 12% ожидают его «буквально завтра». 4% россиян отметили, что «оно вовсе никогда не наступит».
Стоит отметить, что чаще всего (39%) слово «будущее» вызывает у россиян ассоциации с собственными жизненными планами и планами своих близких. И только каждый пятый (21%) «видит будущее в масштабах города, страны».
Также социологи выяснили, каким россияне представляют «общество будущего». В нем, по мнению опрошенных, будут играть бо́льшую роль (чем сейчас) такие ценности:
доброта и взаимопонимание (10%),
милосердие, гуманизм (5%),
сознательность и честность (5%),
миролюбие (4%),
порядочность и воспитанность (4%),
равенство и справедливость (3%),
вера, духовность, патриотизм, семейные ценности (по 2%).
Кроме того, по мнению россиян, в таком обществе будут больше ценить грамотность, образованность, другое мышление (15%), новые технологии, роботизацию, ИИ (10%).
Однако 10% опрошенных считают, что будущее «будет хуже», еще 13% полагают, что оно будет таким же, как настоящее.
«Оптимизм, особенно в сложные периоды, часто становится механизмом адаптации. Люди склонны сохранять веру в лучшее, чтобы преодолевать вызовы и справляться с неопределенностью», — считают социологи.
Любопытно, что около трети (30%) россиян полагают, что «ждать будущего осталось всего десять лет». 17% думают, что оно «уже наступило», 12% ожидают его «буквально завтра». 4% россиян отметили, что «оно вовсе никогда не наступит».
Стоит отметить, что чаще всего (39%) слово «будущее» вызывает у россиян ассоциации с собственными жизненными планами и планами своих близких. И только каждый пятый (21%) «видит будущее в масштабах города, страны».
Также социологи выяснили, каким россияне представляют «общество будущего». В нем, по мнению опрошенных, будут играть бо́льшую роль (чем сейчас) такие ценности:
доброта и взаимопонимание (10%),
милосердие, гуманизм (5%),
сознательность и честность (5%),
миролюбие (4%),
порядочность и воспитанность (4%),
равенство и справедливость (3%),
вера, духовность, патриотизм, семейные ценности (по 2%).
Кроме того, по мнению россиян, в таком обществе будут больше ценить грамотность, образованность, другое мышление (15%), новые технологии, роботизацию, ИИ (10%).
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