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Как трансформируется логистика на Урале: тенденции и прогнозы
Фото: Вечерние ведомости
Благодаря уникальному географическому положению Урал всегда был интересен бизнесу. Перспективы региона давно отметили для себя компании, ориентированные на сотрудничество с зарубежными партнерами.
В последние годы в Свердловской области активно развивается логистика, увеличиваются грузопотоки. Этому способствуют геополитические изменения, бум маркетплейсов и тренд на цифровизацию. Как уральские предприятия используют новые технологии, рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».
Благодаря развитой промышленности, наличию большого количества производителей запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной техники и автомобильного транспорта Урал является крупнейшим логистическим хабом, лидирующим в области железнодорожных и автомобильных перевозок. Согласно данным железнодорожного коридора Северный широтный ход (СШХ), объединяющего арктические районы Западной Сибири и Урала с портами Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей, рынок вырос на 200% по всем направлениям.
Эксперты связывают это с развитием электронной коммерции и ритейла. Маркетплейсы кратно увеличили нагрузку на межрегиональную логистику. Огромный рост продемонстрировали:
Также интерес к грузоперевозкам вырос в Челябинской и Свердловской областях. За УрФО по-прежнему сохраняется роль ведущего логистического хаба по азиатским и восточным маршрутам, как внутри страны, так и за ее пределами. Растет влияние коридоров, развитию которых уделяется пристальное влияние со стороны региональных и федеральных властей, таких как «Север-Юг».
В 2024 году на Южном Урале были сформированы 47 железнодорожных составов, регулярно перевозящих грузы в Китай через Владивосток и Казахстан, а также в Индию через Новороссийск и Санкт-Петербург.
Ведется активное строительство железнодорожной ветки — западной части этого транспортного направления, проходящего через Азербайджан, Дагестан и Иран. При этом восточная часть коридора уже работает. В нескольких километрах от Челябинска находится торгово-логистический комплекс «Южноуральский». Он связывает Россию с центральной частью Китая, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном, Индией Африкой и КНР 18-ю составами, следующими через порты Бендер-Аббас и Мумбай.
Всего у Урала свыше 120 стран-партнеров. Расширение пропускной способности границ играет важную роль в развитии внешних грузоперевозок региона. Но также большое значение имеет путь цифровой трансформации, курс на которую задан региональным и федеральным правительством. Она набирает обороты на уральском рынке грузоперевозок, становится частью бизнес-процессов заводов и предприятий. В регионе появляются складские мощности, железнодорожные станции, приемочные парки с современным и высокотехнологичным оснащением.
Цифровые инструменты уже помогли оптимизировать бизнес-процессы лидерам рынка. Однако цифровая трансформация не проходит легко. На этом пути участники рынка столкнулись с рядом проблем:
— Дефицит специалистов. Кадровый голод в последние годы коснулся всех сфер, но в логистике особенно ощутима нехватка персонала, умеющего работать с цифровыми инструментами. Также растет средний возраст водителей, рынку не хватает квалифицированных логистов и экспедиторов.
— Наличие удаленных регионов. На Урале, как и по России в целом, есть не до конца освоенные территории, на которых пока не доступны передовые технологичные инструменты, такие как 5G, беспилотные коридоры и т. д. Это тормозит их цифровизацию.
— Старение автопарка. Из-за санкций компаниям стало сложнее закупать запчасти и комплектующие для зарубежной техники, а замена автопарка по карману не каждому бизнесу.
— Трудности в правовом регулировании отдельных направлений. В некоторых вопросах рынку не хватает единого подхода (типовых стандартов) региональных и федеральных властей к внедрению цифровых решений в области транспорта и логистики.
— Слабые места в инфраструктуре. Разумеется, до полной цифровизации логистике еще далеко. Но эксперты оптимистичны и считают эту сферу одной из наиболее быстрорастущих в России. Цифровизация морских терминалов, железных дорог, обмен данными между участниками и глубокая аналитика их взаимодействия помогут зарыть «узкие места» в инфраструктуре.
Цифровизация является одной из приоритетных задач государства. Она поддерживается и поощряется на всех уровнях. Постепенно внедрение технологичных инструментов перестает быть выбором бизнеса, а становится для него необходимостью.
Правительство настаивает на использовании электронного документооборота, онлайн-касс, внедряет цифровые сервисы, порталы с государственными услугами, электронные очереди. Подобные решения принимаются на самом высоком уровне и в отношении транспортной отрасли и логистики, поскольку оцифровка повышает эффективность и устойчивость компаний, ускоряет развитие региона. Уже показали свою эффективность следующие национальные программы:
Также Министерство транспорта продолжает работать над «бесшовностью» логистических инструментов и тестирует электронные навигационные пломбы на базе ГЛОНАСС. В логистику и перевозки активно внедряются беспилотные технологии. Магистраль М-11 уже оборудовали оснащением для автономного передвижения грузовых автомобилей и продолжают активно тестировать эффективность такого решения с участием лидеров рынка (КАМАЗ, «Почта России» и др.).
Как поделился бывший заместитель Министра транспорта Кирилл Богданов, Правительство расширяет программу беспилотных коридоров и планирует модернизировать трассу М-12, сформировать соответствующую технологическую сеть и инфраструктуру между Европой и Азией для проезда российского и иностранного беспилотного транспорта. К 2030 году в беспилотные коридоры трансформируют 19,5 км российских дорог.
Уральский рынок стремительно движется в направлении цифровизации. Ведь сегодня лидером становится тот, кто работает быстрее, эффективнее конкурентов за счет налаженных процессов. В этом им помогают следующие цифровые решения:
В результате за прежний промежуток времени компания обрабатывает больше заказов. А поскольку доля расходов на логистику составляет от 20 до 60% от себестоимости товаров, оптимизация этого бизнес-процесса помогает предприятию расти и увеличивает его конкурентоспособность.
По данным «Яндекс Магистрали», более 40% уральских заводов и предприятий заинтересованы в использовании высокотехнологичных инструментов, поскольку их экономическая эффективность после цифровой трансформации увеличивается на 8-16% в среднем. Около 75% из них стремятся таким способом сократить издержки и автоматизировать процессы: например, аналитика в одном окне поможет им отслеживать данные и корректировать стратегию.
Прогнозы развития уральского рынка перевозок
Эксперты считают, что роль Урала в российских и международных грузоперевозках растет. Это во многом связано с геополитическим разворотом России на Восток. Директор по транспортной логистике ПЭК Игорь Алексашов подчеркнул:
По данным Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в ближайшие годы основными направлениями цифровизации в отрасли станет кибербезопасность, развитие рынка компетенций, цифровизация взаимоотношений пассажиров и перевозчиков.
Сегодня российские достижения в области цифровизации транспорта не только не уступают мировым, но и во многом превосходят их, особенно с учетом вызовов, которые возникли перед РФ, таких как импортозамещение, изменение логистических схем, перенаправление потоков грузов. Партнеры России из дружественных стран заинтересовались этим опытом и планируют импортировать отечественные цифровые продукты.
Урал является одним из ведущих логистических регионов России. Цифровизация поможет ему развиваться еще быстрее, улучшать экономику и оптимизировать бизнес-процессы Этому способствуют федеральные и региональные программы. Стремительно растет и количество цифровых логистических платформ, упрощающих взаимодействие всех участников процесса.
Внедрение цифровых инструментов должно органично вписываться в работу компаний, а значит, их интеграция должна быть мягкой, поэтапной и комфортной. Также их использование должно быть безопасным. Интеграция отечественных ПО для защиты от киберугроз с 1 января 2025 года будет обязательным по закону. Поэтому уральские заводы и предприятия так или иначе перейдут в новую цифровую реальность, которая должна улучшить экономику не только экономику региона, но и всей страны.
В последние годы в Свердловской области активно развивается логистика, увеличиваются грузопотоки. Этому способствуют геополитические изменения, бум маркетплейсов и тренд на цифровизацию. Как уральские предприятия используют новые технологии, рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».
Как развивался уральский рынок грузоперевозок в последние годы
Благодаря развитой промышленности, наличию большого количества производителей запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной техники и автомобильного транспорта Урал является крупнейшим логистическим хабом, лидирующим в области железнодорожных и автомобильных перевозок. Согласно данным железнодорожного коридора Северный широтный ход (СШХ), объединяющего арктические районы Западной Сибири и Урала с портами Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей, рынок вырос на 200% по всем направлениям.
Эксперты связывают это с развитием электронной коммерции и ритейла. Маркетплейсы кратно увеличили нагрузку на межрегиональную логистику. Огромный рост продемонстрировали:
- Курганская область — 76%;
- Тюменская область — 72%;
- ХМАО — 34%.
Также интерес к грузоперевозкам вырос в Челябинской и Свердловской областях. За УрФО по-прежнему сохраняется роль ведущего логистического хаба по азиатским и восточным маршрутам, как внутри страны, так и за ее пределами. Растет влияние коридоров, развитию которых уделяется пристальное влияние со стороны региональных и федеральных властей, таких как «Север-Юг».
В 2024 году на Южном Урале были сформированы 47 железнодорожных составов, регулярно перевозящих грузы в Китай через Владивосток и Казахстан, а также в Индию через Новороссийск и Санкт-Петербург.
Ведется активное строительство железнодорожной ветки — западной части этого транспортного направления, проходящего через Азербайджан, Дагестан и Иран. При этом восточная часть коридора уже работает. В нескольких километрах от Челябинска находится торгово-логистический комплекс «Южноуральский». Он связывает Россию с центральной частью Китая, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном, Индией Африкой и КНР 18-ю составами, следующими через порты Бендер-Аббас и Мумбай.
Всего у Урала свыше 120 стран-партнеров. Расширение пропускной способности границ играет важную роль в развитии внешних грузоперевозок региона. Но также большое значение имеет путь цифровой трансформации, курс на которую задан региональным и федеральным правительством. Она набирает обороты на уральском рынке грузоперевозок, становится частью бизнес-процессов заводов и предприятий. В регионе появляются складские мощности, железнодорожные станции, приемочные парки с современным и высокотехнологичным оснащением.
Цифровые инструменты уже помогли оптимизировать бизнес-процессы лидерам рынка. Однако цифровая трансформация не проходит легко. На этом пути участники рынка столкнулись с рядом проблем:
— Дефицит специалистов. Кадровый голод в последние годы коснулся всех сфер, но в логистике особенно ощутима нехватка персонала, умеющего работать с цифровыми инструментами. Также растет средний возраст водителей, рынку не хватает квалифицированных логистов и экспедиторов.
— Наличие удаленных регионов. На Урале, как и по России в целом, есть не до конца освоенные территории, на которых пока не доступны передовые технологичные инструменты, такие как 5G, беспилотные коридоры и т. д. Это тормозит их цифровизацию.
— Старение автопарка. Из-за санкций компаниям стало сложнее закупать запчасти и комплектующие для зарубежной техники, а замена автопарка по карману не каждому бизнесу.
— Трудности в правовом регулировании отдельных направлений. В некоторых вопросах рынку не хватает единого подхода (типовых стандартов) региональных и федеральных властей к внедрению цифровых решений в области транспорта и логистики.
— Слабые места в инфраструктуре. Разумеется, до полной цифровизации логистике еще далеко. Но эксперты оптимистичны и считают эту сферу одной из наиболее быстрорастущих в России. Цифровизация морских терминалов, железных дорог, обмен данными между участниками и глубокая аналитика их взаимодействия помогут зарыть «узкие места» в инфраструктуре.
Государственные инициативы, влияющие на цифровую трансформацию региона
Цифровизация является одной из приоритетных задач государства. Она поддерживается и поощряется на всех уровнях. Постепенно внедрение технологичных инструментов перестает быть выбором бизнеса, а становится для него необходимостью.
Правительство настаивает на использовании электронного документооборота, онлайн-касс, внедряет цифровые сервисы, порталы с государственными услугами, электронные очереди. Подобные решения принимаются на самом высоком уровне и в отношении транспортной отрасли и логистики, поскольку оцифровка повышает эффективность и устойчивость компаний, ускоряет развитие региона. Уже показали свою эффективность следующие национальные программы:
- «Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;
- «Беспилотные логистические коридоры», который уже тестируется и будет завершен к 2030-му году;
- «Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли РФ».
Также Министерство транспорта продолжает работать над «бесшовностью» логистических инструментов и тестирует электронные навигационные пломбы на базе ГЛОНАСС. В логистику и перевозки активно внедряются беспилотные технологии. Магистраль М-11 уже оборудовали оснащением для автономного передвижения грузовых автомобилей и продолжают активно тестировать эффективность такого решения с участием лидеров рынка (КАМАЗ, «Почта России» и др.).
Как поделился бывший заместитель Министра транспорта Кирилл Богданов, Правительство расширяет программу беспилотных коридоров и планирует модернизировать трассу М-12, сформировать соответствующую технологическую сеть и инфраструктуру между Европой и Азией для проезда российского и иностранного беспилотного транспорта. К 2030 году в беспилотные коридоры трансформируют 19,5 км российских дорог.
Как уральские компании используют новые технологии в логистике
Уральский рынок стремительно движется в направлении цифровизации. Ведь сегодня лидером становится тот, кто работает быстрее, эффективнее конкурентов за счет налаженных процессов. В этом им помогают следующие цифровые решения:
- Системы электронного документооборота для ускорения обмена данными с перевозчиками, экспедиторами, контролирующими органами.
- Личные кабинеты на цифровых платформах и онлайн-калькуляторы позволяют за несколько минут рассчитать стоимость и сроки перевозки.
- Системы управления складом (WMS) помогают компаниям эффективнее управлять поставками закупками.
- Системы трекинга позволяют контролировать перемещение грузов и в режиме реального времени получать информацию о его местонахождении.
- Аналитика предоставляет бизнесу данные, на основе которых руководители смогут принимать взвешенные решения, находить новые точки роста.
В результате за прежний промежуток времени компания обрабатывает больше заказов. А поскольку доля расходов на логистику составляет от 20 до 60% от себестоимости товаров, оптимизация этого бизнес-процесса помогает предприятию расти и увеличивает его конкурентоспособность.
По данным «Яндекс Магистрали», более 40% уральских заводов и предприятий заинтересованы в использовании высокотехнологичных инструментов, поскольку их экономическая эффективность после цифровой трансформации увеличивается на 8-16% в среднем. Около 75% из них стремятся таким способом сократить издержки и автоматизировать процессы: например, аналитика в одном окне поможет им отслеживать данные и корректировать стратегию.
Прогнозы развития уральского рынка перевозок
Эксперты считают, что роль Урала в российских и международных грузоперевозках растет. Это во многом связано с геополитическим разворотом России на Восток. Директор по транспортной логистике ПЭК Игорь Алексашов подчеркнул:
«Раньше ведущую роль в логистике играли столичные регионы, но в последние годы растет значимость Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников».
По данным Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в ближайшие годы основными направлениями цифровизации в отрасли станет кибербезопасность, развитие рынка компетенций, цифровизация взаимоотношений пассажиров и перевозчиков.
Сегодня российские достижения в области цифровизации транспорта не только не уступают мировым, но и во многом превосходят их, особенно с учетом вызовов, которые возникли перед РФ, таких как импортозамещение, изменение логистических схем, перенаправление потоков грузов. Партнеры России из дружественных стран заинтересовались этим опытом и планируют импортировать отечественные цифровые продукты.
Подведем итоги
Урал является одним из ведущих логистических регионов России. Цифровизация поможет ему развиваться еще быстрее, улучшать экономику и оптимизировать бизнес-процессы Этому способствуют федеральные и региональные программы. Стремительно растет и количество цифровых логистических платформ, упрощающих взаимодействие всех участников процесса.
Внедрение цифровых инструментов должно органично вписываться в работу компаний, а значит, их интеграция должна быть мягкой, поэтапной и комфортной. Также их использование должно быть безопасным. Интеграция отечественных ПО для защиты от киберугроз с 1 января 2025 года будет обязательным по закону. Поэтому уральские заводы и предприятия так или иначе перейдут в новую цифровую реальность, которая должна улучшить экономику не только экономику региона, но и всей страны.
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