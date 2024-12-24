Как трансформируется логистика на Урале: тенденции и прогнозы

Как развивался уральский рынок грузоперевозок в последние годы

Курганская область — 76%;



Тюменская область — 72%;



ХМАО — 34%.



Государственные инициативы, влияющие на цифровую трансформацию региона

«Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;



«Беспилотные логистические коридоры», который уже тестируется и будет завершен к 2030-му году;



«Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли РФ».



Как уральские компании используют новые технологии в логистике

Системы электронного документооборота для ускорения обмена данными с перевозчиками, экспедиторами, контролирующими органами.



Личные кабинеты на цифровых платформах и онлайн-калькуляторы позволяют за несколько минут рассчитать стоимость и сроки перевозки.



Системы управления складом (WMS) помогают компаниям эффективнее управлять поставками закупками.



Системы трекинга позволяют контролировать перемещение грузов и в режиме реального времени получать информацию о его местонахождении.



Аналитика предоставляет бизнесу данные, на основе которых руководители смогут принимать взвешенные решения, находить новые точки роста.



«Раньше ведущую роль в логистике играли столичные регионы, но в последние годы растет значимость Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников».

Подведем итоги

Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» © Вечерние ведомости

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