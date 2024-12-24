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Как трансформируется логистика на Урале: тенденции и прогнозы

09.29 Четверг, 26 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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Благодаря уникальному географическому положению Урал всегда был интересен бизнесу. Перспективы региона давно отметили для себя компании, ориентированные на сотрудничество с зарубежными партнерами.

В последние годы в Свердловской области активно развивается логистика, увеличиваются грузопотоки. Этому способствуют геополитические изменения, бум маркетплейсов и тренд на цифровизацию. Как уральские предприятия используют новые технологии,
рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».

Как развивался уральский рынок грузоперевозок в последние годы

Благодаря развитой промышленности, наличию большого количества производителей запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной техники и автомобильного транспорта Урал является крупнейшим логистическим хабом, лидирующим в области железнодорожных и автомобильных перевозок. Согласно данным железнодорожного коридора Северный широтный ход (СШХ), объединяющего арктические районы Западной Сибири и Урала с портами Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей, рынок вырос на 200% по всем направлениям.

Эксперты связывают это с развитием электронной коммерции и ритейла. Маркетплейсы кратно увеличили нагрузку на межрегиональную логистику. Огромный рост продемонстрировали:

  • Курганская область — 76%;
  • Тюменская область — 72%;
  • ХМАО — 34%.

Также интерес к грузоперевозкам вырос в Челябинской и Свердловской областях. За УрФО по-прежнему сохраняется роль ведущего логистического хаба по азиатским и восточным маршрутам, как внутри страны, так и за ее пределами. Растет влияние коридоров, развитию которых уделяется пристальное влияние со стороны региональных и федеральных властей, таких как «Север-Юг».

В 2024 году на Южном Урале были сформированы 47 железнодорожных составов, регулярно перевозящих грузы в Китай через Владивосток и Казахстан, а также в Индию через Новороссийск и Санкт-Петербург.

Ведется активное строительство железнодорожной ветки — западной части этого транспортного направления, проходящего через Азербайджан, Дагестан и Иран. При этом восточная часть коридора уже работает. В нескольких километрах от Челябинска находится торгово-логистический комплекс «Южноуральский». Он связывает Россию с центральной частью Китая, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном, Индией Африкой и КНР 18-ю составами, следующими через порты Бендер-Аббас и Мумбай.

Всего у Урала свыше 120 стран-партнеров. Расширение пропускной способности границ играет важную роль в развитии внешних грузоперевозок региона. Но также большое значение имеет путь цифровой трансформации, курс на которую задан региональным и федеральным правительством. Она набирает обороты на уральском рынке грузоперевозок, становится частью бизнес-процессов заводов и предприятий. В регионе появляются складские мощности, железнодорожные станции, приемочные парки с современным и высокотехнологичным оснащением.

Цифровые инструменты уже помогли оптимизировать бизнес-процессы лидерам рынка. Однако цифровая трансформация не проходит легко. На этом пути участники рынка столкнулись с рядом проблем:

— Дефицит специалистов. Кадровый голод в последние годы коснулся всех сфер, но в логистике особенно ощутима нехватка персонала, умеющего работать с цифровыми инструментами. Также растет средний возраст водителей, рынку не хватает квалифицированных логистов и экспедиторов.

— Наличие удаленных регионов. На Урале, как и по России в целом, есть не до конца освоенные территории, на которых пока не доступны передовые технологичные инструменты, такие как 5G, беспилотные коридоры и т. д. Это тормозит их цифровизацию.

— Старение автопарка. Из-за санкций компаниям стало сложнее закупать запчасти и комплектующие для зарубежной техники, а замена автопарка по карману не каждому бизнесу.

— Трудности в правовом регулировании отдельных направлений. В некоторых вопросах рынку не хватает единого подхода (типовых стандартов) региональных и федеральных властей к внедрению цифровых решений в области транспорта и логистики.

— Слабые места в инфраструктуре. Разумеется, до полной цифровизации логистике еще далеко. Но эксперты оптимистичны и считают эту сферу одной из наиболее быстрорастущих в России. Цифровизация морских терминалов, железных дорог, обмен данными между участниками и глубокая аналитика их взаимодействия помогут зарыть «узкие места» в инфраструктуре.

Государственные инициативы, влияющие на цифровую трансформацию региона

Цифровизация является одной из приоритетных задач государства. Она поддерживается и поощряется на всех уровнях. Постепенно внедрение технологичных инструментов перестает быть выбором бизнеса, а становится для него необходимостью.

Правительство настаивает на использовании электронного документооборота, онлайн-касс, внедряет цифровые сервисы, порталы с государственными услугами, электронные очереди. Подобные решения принимаются на самом высоком уровне и в отношении транспортной отрасли и логистики, поскольку оцифровка повышает эффективность и устойчивость компаний, ускоряет развитие региона. Уже показали свою эффективность следующие национальные программы:

  • «Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;
  • «Беспилотные логистические коридоры», который уже тестируется и будет завершен к 2030-му году;
  • «Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли РФ».

Также Министерство транспорта продолжает работать над «бесшовностью» логистических инструментов и тестирует электронные навигационные пломбы на базе ГЛОНАСС. В логистику и перевозки активно внедряются беспилотные технологии. Магистраль М-11 уже оборудовали оснащением для автономного передвижения грузовых автомобилей и продолжают активно тестировать эффективность такого решения с участием лидеров рынка (КАМАЗ, «Почта России» и др.).

Как поделился бывший заместитель Министра транспорта Кирилл Богданов, Правительство расширяет программу беспилотных коридоров и планирует модернизировать трассу М-12, сформировать соответствующую технологическую сеть и инфраструктуру между Европой и Азией для проезда российского и иностранного беспилотного транспорта. К 2030 году в беспилотные коридоры трансформируют 19,5 км российских дорог.

Как уральские компании используют новые технологии в логистике

Уральский рынок стремительно движется в направлении цифровизации. Ведь сегодня лидером становится тот, кто работает быстрее, эффективнее конкурентов за счет налаженных процессов. В этом им помогают следующие цифровые решения:

  • Системы электронного документооборота для ускорения обмена данными с перевозчиками, экспедиторами, контролирующими органами.
  • Личные кабинеты на цифровых платформах и онлайн-калькуляторы позволяют за несколько минут рассчитать стоимость и сроки перевозки.
  • Системы управления складом (WMS) помогают компаниям эффективнее управлять поставками закупками.
  • Системы трекинга позволяют контролировать перемещение грузов и в режиме реального времени получать информацию о его местонахождении.
  • Аналитика предоставляет бизнесу данные, на основе которых руководители смогут принимать взвешенные решения, находить новые точки роста.

В результате за прежний промежуток времени компания обрабатывает больше заказов. А поскольку доля расходов на логистику составляет от 20 до 60% от себестоимости товаров, оптимизация этого бизнес-процесса помогает предприятию расти и увеличивает его конкурентоспособность.

По данным «Яндекс Магистрали», более 40% уральских заводов и предприятий заинтересованы в использовании высокотехнологичных инструментов, поскольку их экономическая эффективность после цифровой трансформации увеличивается на 8-16% в среднем. Около 75% из них стремятся таким способом сократить издержки и автоматизировать процессы: например, аналитика в одном окне поможет им отслеживать данные и корректировать стратегию.

Прогнозы развития уральского рынка перевозок

Эксперты считают, что роль Урала в российских и международных грузоперевозках растет. Это во многом связано с геополитическим разворотом России на Восток. Директор по транспортной логистике ПЭК Игорь Алексашов подчеркнул:

«Раньше ведущую роль в логистике играли столичные регионы, но в последние годы растет значимость Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников».

По данным Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в ближайшие годы основными направлениями цифровизации в отрасли станет кибербезопасность, развитие рынка компетенций, цифровизация взаимоотношений пассажиров и перевозчиков.

Сегодня российские достижения в области цифровизации транспорта не только не уступают мировым, но и во многом превосходят их, особенно с учетом вызовов, которые возникли перед РФ, таких как импортозамещение, изменение логистических схем, перенаправление потоков грузов. Партнеры России из дружественных стран заинтересовались этим опытом и планируют импортировать отечественные цифровые продукты.

Подведем итоги

Урал является одним из ведущих логистических регионов России. Цифровизация поможет ему развиваться еще быстрее, улучшать экономику и оптимизировать бизнес-процессы Этому способствуют федеральные и региональные программы. Стремительно растет и количество цифровых логистических платформ, упрощающих взаимодействие всех участников процесса.

Внедрение цифровых инструментов должно органично вписываться в работу компаний, а значит, их интеграция должна быть мягкой, поэтапной и комфортной. Также их использование должно быть безопасным. Интеграция отечественных ПО для защиты от киберугроз с 1 января 2025 года будет обязательным по закону. Поэтому уральские заводы и предприятия так или иначе перейдут в новую цифровую реальность, которая должна улучшить экономику не только экономику региона, но и всей страны.

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Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» © Вечерние ведомости


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21:15 В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня
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20:02 Припаркованный на Уралмаше автомобиль попал в ДТП
19:24 В Екатеринбурге мужчина получил срок за нападение на водителя автобуса
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15:28 В Свердловском областном суде рассмотрят дело скинувшего с пятого этажа годовалую дочь екатеринбуржца
15:06 На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы
14:22 236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока
13:33 В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
12:52 Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор
12:19 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
12:14 На нерегулируемом перекрёстке в Екатеринбурге сбили пенсионерку
11:51 Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла фейки об «опасных украинских петардах»
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09:28 С переломом предплечья в больницу попала 11-летняя девочка после ДТП в Каменске-Уральском
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