Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате

«Инклюз [образец янтаря, - прим. ред.] представляет собой редкий случай застывшего в древней смоле фрагмента флоры, целиком сохранившего форму и цвет. Пучок из пяти хвойных иголок в нем слегка зеленоватого оттенка. По оценкам специалистов, возраст включения может достигать 50 млн лет. Можно предположить, что между двумя ледниковыми периодами, когда потепление пришло на смену похолоданию,

нестабильный климат привел к сильным ветрам. Они и поспособствовали

образованию редкого камня. Скорее всего, раскачиваясь от порыва ветра, ветка

оставила свои иголки в смоле на стволе рядом стоящей сосны», - сообщает пресс-служба предприятия Калининградского янтарном комбинате Госкорпорации Ростех.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Янтарь с древней хвоей внутри нашли 9 января 2025 года во время ручной сортировки.Указываются параметры уникальной находки – размер янтаря 57 на 45 мм, весит он 29 граммов.Сообщается, что после обработки камень выставят на аукцион в рамках VIII Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum 2025.