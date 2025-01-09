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Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
Фото: пресс-служба «Калининградского янтарного комбината»
Янтарь с древней хвоей внутри нашли 9 января 2025 года во время ручной сортировки.
Указываются параметры уникальной находки – размер янтаря 57 на 45 мм, весит он 29 граммов.
Сообщается, что после обработки камень выставят на аукцион в рамках VIII Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum 2025.
«Инклюз [образец янтаря, - прим. ред.] представляет собой редкий случай застывшего в древней смоле фрагмента флоры, целиком сохранившего форму и цвет. Пучок из пяти хвойных иголок в нем слегка зеленоватого оттенка. По оценкам специалистов, возраст включения может достигать 50 млн лет. Можно предположить, что между двумя ледниковыми периодами, когда потепление пришло на смену похолоданию,
нестабильный климат привел к сильным ветрам. Они и поспособствовали
образованию редкого камня. Скорее всего, раскачиваясь от порыва ветра, ветка
оставила свои иголки в смоле на стволе рядом стоящей сосны», - сообщает пресс-служба предприятия Калининградского янтарном комбинате Госкорпорации Ростех.
нестабильный климат привел к сильным ветрам. Они и поспособствовали
образованию редкого камня. Скорее всего, раскачиваясь от порыва ветра, ветка
оставила свои иголки в смоле на стволе рядом стоящей сосны», - сообщает пресс-служба предприятия Калининградского янтарном комбинате Госкорпорации Ростех.
Указываются параметры уникальной находки – размер янтаря 57 на 45 мм, весит он 29 граммов.
Сообщается, что после обработки камень выставят на аукцион в рамках VIII Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum 2025.
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