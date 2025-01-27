Возрастное ограничение 18+
У резиденции свердловского губернатора возобновились пикеты против мусорного полигона
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге возле резиденции губернатора Свердловской области возобновились пикеты против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.
Сегодня против полигона на юге Сысертского района выступил житель Верхней Боёвки – деревни, расположенной в трёх километрах от места, выбранного под строительство мусороперерабатывающего комплекса.
Он вышел с плакатом: «Нет мусорному полигону. Губернатор выходи на диалог».
Напомним, что жители Сысертского района и ранее пытались добиться встречи с губернатором.
Сегодня против полигона на юге Сысертского района выступил житель Верхней Боёвки – деревни, расположенной в трёх километрах от места, выбранного под строительство мусороперерабатывающего комплекса.
Он вышел с плакатом: «Нет мусорному полигону. Губернатор выходи на диалог».
Напомним, что жители Сысертского района и ранее пытались добиться встречи с губернатором.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцы собирают подписи против застройки Шарташа
27 января 2025
27 января 2025
Житель Тавдинского района осужден за убийство жены
23 января 2025
23 января 2025