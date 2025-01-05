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Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА

11.07 Вторник, 14 января 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
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Минувшей ночью регионы России подверглись атаке беспилотников, в нескольких аэропортах введены временные ограничения в целях безопасности.

В Орловской области, по данным губернатора Клычкова, были сбиты 17 БПЛА. По его словам, обошлось без повреждений и пострадавших, на местах работают оперативные службы.

Губернатор Саратовской области Бусаргин утром во вторник сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения на «двух промышленных предприятиях» в Энгельсе и Саратове, экстренные службы «работают в усиленном режиме». «Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме», — добавил Бусаргин. По словам главы региона, средствами ПВО «ликвидировано большое количество целей». «По оперативной информации пострадавших предварительно нет», — добавил он.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника». По его словам, пострадавших и «серьезных разрушений» нет, экстренные службы ликвидируют возгорание. Глава РТ не уточнил, где именно произошел пожар. СМИ со ссылкой на городские власти пишут, что в пригороде Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна.

Также сообщается о сбитых беспилотниках над Тульской, Ростовской и Воронежской областями.

Временные ограничения, по данным Росавиации, были введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы, Ульяновска и Нижнекамска (в Калуге и Тамбове на данный момент ограничения сняты).

В Минобороны РФ данные о количестве беспилотников пока не комментировали.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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