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СК проверяет деятельность думы Каменска-Уральского после сообщений о фальсификациях

11.35 Воскресенье, 26 января 2025
Фото: Реальный Каменск-Уральский
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Следственный комитет по Свердловской области поручил руководителю следственного отдела по городу, полковнику юстиции П.А. Черепановой, провести проверку деятельности городской думы Каменска-Уральского. Поводом стало заявление местного жителя, основанное на публикациях в паблике «Реальный Каменск-Уральский». Администраторы паблика утверждают, что 14 решений думы, датированных 19 июня 2024 года, не обсуждались депутатами, несмотря на наличие подписанных протоколов.

По данным паблика, сомнения возникли после анализа списка решений думы, опубликованного на официальном сайте. У документов были порядковые номера, но некоторые из них отсутствовали. В ответ на запрос в думу администраторам предоставили неопубликованные решения, среди которых привлекло внимание решение от 19 июня 2024 года.

Согласно сообщению паблика, заседание думы в тот день проходило в большом зале мэрии. В повестке дня значились ежегодный отчет главы города, награждение председателя думы Валерия Пермякова званием «Почетный гражданин Каменска-Уральского» и ещё два вопроса. Однако предоставленные документы содержат информацию о принятии 14 дополнительных решений о награждении 67 горожан (с № 366 по № 379), которые, как утверждается, были поддержаны депутатами.

В протоколе заседания думы, опубликованном на сайте, указано, что и.о. председателя думы Чешихин зачитал ходатайства, поступившие от различных организаций, и депутаты приняли соответствующие решения единогласно. Все решения подписаны и.о. председателя думы, также в протоколе стоят подписи депутата и секретаря заседания Казимирской и начальника организационного отдела думы Жерняковой.

Администратор паблика, присутствующий на заседании, заявляет, что эти вопросы не обсуждались, а аудио- и видеозаписи подтверждают его слова.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:11 В Екатеринбурге предпринимателя уличили в фальсификации масла
14:49 Федерация профсоюзов Свердловской области выпустила лимитированную партию горчицы
14:34 Историко-культурная экспертиза не нашла препятствий для застройки территории екатеринбургского «Дирижабля»
13:51 Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений: итоги работы полиции за 2024 год
12:25 В Свердловской области при пожаре на площади 10 квадратных метров погибла женщина
11:48 В екатеринбургском СИЗО-1 провели инженерные работы после жалоб пиарщика Ярослава Ширшикова
11:25 В Екатеринбурге работу катка на площади 1905 года решили продлить до весны
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