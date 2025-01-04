Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Площадь разрушительных лесных пожаров в Калифорнии достигла 11 тысяч гектаров. По предварительной оценке властей, в двух районах (элитном Пасифик-Палисейдс и в Итон-Каньон) повреждено или уничтожено более 9000 домов и строений.Президент Байден назвал стихийное бедствие «самым страшным пожаром в истории Лос-Анджелеса», пишет Los Angeles Times.- Из зоны бедствия, по последним данным, эвакуировали 360 тысяч человек. В результате пожаров погибли как минимум шесть человек, однако цифры, вероятно, будут больше, говорят чиновники.- Тушение осложняют погодные условия. В четверг сильные ветра в районе бедствия стихли, однако синоптики предупреждают о критической пожароопасной погоде к вечеру пятницы.- В лесной службе США признали, что власти были не готовы к таким масштабным пожарам в январе, «в самой низкой пожароопасной точке в году». По словам чиновников, из-за глобального изменения климата такого рода пожары могут возникать в любое время года, независимо от сезона.- Стихийное бедствие обнажило кризис на страховом рынке. Как пишут местные издания, несколько страховых компаний ушли с калифорнийского рынка «в связи с повышенным риском лесных пожаров на фоне изменения климата». Некоторые домовладельцы сообщили, что страховщики не продлили их полисы ещё за несколько месяцев до катастрофы.- Экстренные службы столкнулись с серьезными проблемами при тушении возгораний — пожарные заявили о низком давлении воды и пересохших гидрантах. Эксперты говорят, что городские системы водоснабжения не рассчитаны на лесные пожары такого масштаба.- Президент Байден сказал, что он «направляет все возможные федеральные ресурсы в Южную Калифорнию». Пожарные самолёты также предоставит Канада.- Вице-президент Камала Харрис, чей дом также находится в опасной зоне, назвала пожар «апокалиптическим». Она заявила, что ситуация непредсказуема, и жители «буквально ждут, куда подует ветер». По словам мэра Лос-Анджелеса, «это абсолютно беспрецедентный, исторический огненный шторм».- Панику в округе усугубило ошибочное сообщение об эвакуации по всему Лос-Анджелесу — в четверг жители получили экстренные оповещения от пожарной службы округа. Жителей призвали эвакуироваться, однако позже в управлении по чрезвычайным ситуациям признали, что предупреждение было отправлено по ошибке «из-за неисправности» — сообщение предназначалось жителям только одного района.- Полиция сообщила, что в районе Вудленд-Хиллз был задержан подозреваемый в поджоге. В полиции считают, что пожар в одном из районов мог быть устроен преднамеренно. Подозреваемый находится в отделе полиции.- По подозрению в мародерстве уже задержаны не менее 20 человек. Власти округа намерены ввести комендантский час в районах, наиболее пострадавших от пожаров, в целях борьбы с мародерством.- Врачи рекомендовали жителям избегать контакта с морской водой на прибрежной полосе из-за возможного загрязнения мусором и стоками в результате тушения пожаров.- Предварительный ущерб от стихийного бедствия оценивается в 50 млрд долларов. Эксперты предполагают, что этот лесной пожар может стать самым дорогостоящим в истории США.